Zeekr представит 8X: гибридный внедорожник с мощностью более 1400 лошадиных сил

Компания Zeekr объявила о скором запуске нового флагманского кроссовера Zeekr 8X. Как сообщает производитель, предварительные продажи модели начнутся 16 марта во время специальной технологической презентации в Шанхае, а массовые поставки клиентам планируют начать во втором квартале этого года, пишет ChevPost.

Второй гибрид в линейке Zeekr

Zeekr 8X станет вторым гибридным автомобилем бренда. Модель создана для усиления позиций компании в премиальном сегменте plug-in hybrid SUV, который быстро растет на китайском рынке.

Новый кроссовер построен на платформе SEA-S Hybrid концерна Geely. Она разработана специально для современных электрифицированных автомобилей и позволяет сочетать мощные электромоторы с бензиновым двигателем.

Мощность более 1000 кВт

Одной из главных особенностей Zeekr 8X станет чрезвычайно мощная силовая установка.

Кроссовер оснащен бензиновым турбодвигателем 2.0T мощностью 205 кВт, который работает вместе с тремя электромоторами. Суммарная мощность системы может достигать 1030 кВт.

Максимальная скорость автомобиля составляет 220 км/ч.

До 328 км на электротяге

Zeekr 8X получил тяговые батареи на основе трехкомпонентной литиевой химии. Аккумуляторы поставляет совместное предприятие CATL и Geely.

Покупателям предложат два варианта батарей: 55,1 кВт-ч или 70 кВт-ч. В зависимости от конфигурации запас хода на электротяге составит от 256 до 328 км.

Большой семейный SUV

Новый Zeekr 8X относится к большим кроссоверам. Длина автомобиля составляет 5100 мм, ширина - 1998 мм, а высота - 1780 мм. Колесная база равна 3069 мм.

Покупателям предложат версии с пятью или шестью местами.

По габаритам модель немного меньше другого флагмана бренда - Zeekr 9X.

Новая система помощи водителю

Zeekr 8X станет первым автомобилем, который получит новую систему помощи водителю G-ASD (Geely Afari Smart Driving).

Она разработана компаниями Geely и Afari Technology и включает современные функции помощи водителю и полуавтономного управления.

Сколько может стоить Zeekr 8X

Официальная цена нового SUV пока не объявлена.

По предварительным оценкам китайских автомобильных медиа, стартовая стоимость модели может составлять около 400 тысяч юаней (примерно $58 тыс.).

Основной диапазон цен, вероятно, будет находиться между 450 000 и 500 000 юаней.