Zeekr представить 8X: гібридний позашляховик з потужністю понад 1400 кінських сил

Компанія Zeekr оголосила про швидкий запуск нового флагманського кросовера Zeekr 8X. Як повідомляє виробник, попередні продажі моделі почнуться 16 березня під час спеціальної технологічної презентації у Шанхаї, а масові поставки клієнтам планують розпочати у другому кварталі цього року, пише ChevPost.

Другий гібрид у лінійці Zeekr

Zeekr 8X стане другим гібридним автомобілем бренду. Модель створена для посилення позицій компанії у преміальному сегменті plug-in hybrid SUV, який швидко зростає на китайському ринку.

Новий кросовер побудований на платформі SEA-S Hybrid концерну Geely. Вона розроблена спеціально для сучасних електрифікованих автомобілів та дозволяє поєднувати потужні електромотори з бензиновим двигуном.

Потужність понад 1000 кВт

Однією з головних особливостей Zeekr 8X стане надзвичайно потужна силова установка.

Кросовер оснащений бензиновим турбодвигуном 2.0T потужністю 205 кВт, який працює разом із трьома електромоторами. Сумарна потужність системи може досягати 1030 кВт.

Максимальна швидкість автомобіля становить 220 км/год.

До 328 км на електротязі

Zeekr 8X отримав тягові батареї на основі трьохкомпонентної літієвої хімії. Акумулятори постачає спільне підприємство CATL та Geely.

Покупцям запропонують два варіанти батарей: 55,1 кВт·год або 70 кВт·год. Залежно від конфігурації запас ходу на електротязі становитиме від 256 до 328 км.

Великий сімейний SUV

Новий Zeekr 8X належить до великих кросоверів. Довжина автомобіля становить 5100 мм, ширина — 1998 мм, а висота — 1780 мм. Колісна база дорівнює 3069 мм.

Покупцям запропонують версії з п’ятьма або шістьма місцями.

За габаритами модель трохи менша за інший флагман бренду — Zeekr 9X.

Нова система допомоги водієві

Zeekr 8X стане першим автомобілем, який отримає нову систему допомоги водієві G-ASD (Geely Afari Smart Driving).

Вона розроблена компаніями Geely та Afari Technology та включає сучасні функції допомоги водієві і напівавтономного керування.

Скільки може коштувати Zeekr 8X

Офіційна ціна нового SUV поки не оголошена.

За попередніми оцінками китайських автомобільних медіа, стартова вартість моделі може становити близько 400 тисяч юанів (приблизно $58 тис.).

Основний діапазон цін, ймовірно, знаходитиметься між 450 000 та 500 000 юанів.