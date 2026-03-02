Котики рекламують у Британії нове китайське авто Chery Omoda 7

Omoda 7 в модельному ряді бренду позиціюється між моделями Omoda 5 та Omoda 9, зазначає Auto24. Публічний дебют відбувся під час Лондонського тижня моди. Для створення потрібного настрою залучили модель Деніз Онану, відому як двійниця Кейт Мосс й вона просувала авто під слоганом “Я не супермодель, але ця машина — супермодель”, а самі автомобілі використовували для перевезення дизайнерів і моделей містом, повідомляє Carscoops.

Читайте також: Китайці кидають виклик Toyota RAV4: Chery запускає новий бренд Lepas для Європи

Проте найяскравішим елементом кампанії стали коти. Щоб продемонструвати шумопоглинальне скло, компанія дозволила десяткам пухнастиків лазити по кузову. Зовні вони голосно муркотіли, але в салоні панувала мертва тиша. Маркетинг вийшов милим — і точно оригінальним.

Квіти, сніг і дощ замість треку

Щоб підкреслити наявність ароматичних режимів у салоні, кросовер буквально засипали тисячами яскравих квітів. А для демонстрації можливостей гібридної силової установки авто облили штучним снігом і дощем.

Технічні характеристики Omoda 7

Попри яскраву маркетингову обгортку, технічно Omoda 7 доволі прагматичний автомобіль. Плагін-гібридна версія оснащена 1,5-літровим бензиновим двигуном у парі з батареєю ємністю 18,3 кВт-год. Сумарна потужність становить 201 к.с., а крутний момент — 365 Нм. Розгін до 100 км/год займає 8,4 секунди. Заявлений запас ходу в комбінованому режимі перевищує 1100 км без дозаправки та підзарядки. Також буде доступна бензинова версія з 1,6-літровим двигуном потужністю 145 к.с. і 275 Нм крутного моменту.

Також цікаво: Британці перевірили дальність ходу 5 популярних електромобілів взимку: неочікувані результати

Оснащення та ціни

В інтер’єрі встановлено 15,6-дюймовий центральний дисплей мультимедіа та 10,25-дюймову цифрову панель приладів. У Великій Британії ціни стартують від 29 915 фунтів стерлінгів ($40 600) за бензинову версію й від 32 000 фунтів стерлінгів ($43 400) за плагін-гібрид.

Бренд Omoda активно розширюється на західних ринках і шукає власну ідентичність. У той час як більшість компаній наголошують на цифрах і технічних характеристиках, китайська марка робить ставку на емоції, дизайн і настрій.