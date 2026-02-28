Британці перевірили дальність ходу 5 популярних електромобілів взимку: неочікувані результати

Популярне британське видання Auto Express провело жорсткий зимовий пробіг на 600 км, щоб перевірити, що робить холод із запасом ходу та заряджанням електромобілів у реальному житті.

До речі електромобілі втрачають до 30% запасу ходу взимку

П’ятірка учасників і логіка тесту

Взяли машини, які на WLTP обіцяють, що «страх дальності» вже неактуальний. У списку — Audi A6 Avant e-tron (заявлено до 690 км), Mercedes-Benz CLA 250+ (до 780), Tesla Model Y (505), Kia EV4 та MG IM5 Long Range (710 км).

Умови зробили максимально «побутовими»: температура близько 2–4°C, клімат у салоні на 21°C, без підігрівів сидінь і без спортивних режимів. А головне — без попереднього підігріву батарей перед стартом, щоб ніхто не мав бонусів.

Перший сюрприз — ще на старті: холодна батарея не любить швидкі зарядки

План був простий: зарядити всі авто до 100% і вирушати. Але холод швидко показав характер. Kia EV4 на швидкій станції «пила» електрику так, ніби її під’єднали до домашньої розетки, а MG IM5 взагалі висвітив попередження й на певному етапі заборонив DC-заряджання “для захисту батареї”.

Це той момент, який багато власників EV відчували взимку: навіть найпотужніша зарядка не гарантує швидкого поповнення, якщо батарея холодна і система обмежує струм.

Скільки вони проїхали насправді: 480 км подолала лише одна машина

У підсумку «магії 650+ км» у зимовому реалі майже не сталося. Найдалі поїхав Mercedes-Benz CLA 250+ — він фактично став єдиним, хто перетнув позначку 480 км у зимових умовах. Tesla Model Y показала найменший фактичний результат — приблизно 354 км. Audi A6 Avant e-tron і Kia EV4 опинилися майже поруч — близько 400 та 390 км відповідно, а MG IM5 — близько 412 км.

Іншими словами: навіть «далекобійні» електрокари в холоді легко втрачають десятки відсотків від паспортних цифр, а різницю робить не стільки батарея, скільки ефективність силової установки, аеродинаміка, налаштування та софт.

Найцікавіше — точність прогнозу: MG налякав найбільше

Окрема історія — наскільки чесно авто прогнозує залишок ходу. У MG IM5 бортовий комп’ютер був занадто оптимістичним: у тесті він реалізував лише близько 65% від того, що «обіцяв» на панелі. Саме через це MG довів до нервів — авто приїхало на зарядку фактично з нулем на індикаторі.

У Tesla, Kia та Audi відхилення від прогнозу було значно адекватнішим, хоча абсолютна дальність у Tesla виявилась найнижчою.

Швидке заряджання до 80%: Mercedes — чемпіон, Kia — аутсайдер

На фінальному етапі тестери порівняли, як авто відновлюють заряд до 80% із попереднім прогрівом батареї через навігацію. Тут розклад теж цікавий: Mercedes-Benz CLA 250+ відпрацював найкраще, а Kia EV4 — найгірше за темпом поповнення. MG був дуже сильним на пікових значеннях, але загальну картину зіпсували «нерви» й нестабільність поведінки.

Показники та ціни (в Британії)

Автомобіль Зарядка середній заряд кВт-год за хвилину Вартість Mercedes CLA 67,22 кВт·год 326 кВт/118 кВт 2,90 кВт/хв 55,12 фунтів стерлінгів MG ІМ5 79,70 кВт·год 179 кВт/171 кВт 2,54 кВт/год/хв 65,35 фунтів стерлінгів Audi A6 e-tron 72,116 кВт·год 178 кВт/144 кВт 2,40 кВт·год/хв 59,13 фунтів стерлінгів Tesla Model Y 48,01 кВт·год 185 кВт/111 кВт 1,77 кВт/год/хв 39,36 фунтів стерлінгів Кіа EV4 51,98 кВт·год 122 кВт/74 кВт 1,71 кВт/хв 42,62 фунтів стерлінгів

Висновок простий: узимку виграє не найбільша батарея

Цей тест добре приземляє очікування. Узимку головне — ефективність, грамотний термоменеджмент і чесний софт, який не малює «казки» на панелі приладів. І ще одна практична думка: якщо плануєте дальню поїздку холодного сезону, маршрут треба будувати навколо зарядок так само уважно, як на дизелі — навколо АЗС у горах.

Як далеко вони зайшли?