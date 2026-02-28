Британцы проверили дальность хода 5 популярных электромобилей зимой: неожиданные результаты

Популярное британское издание Auto Express провело жесткий зимний пробег на 600 км, чтобы проверить, что делает холод с запасом хода и зарядкой электромобилей в реальной жизни.

Кстати электромобили теряют до 30% запаса хода зимой

Пятерка участников и логика теста

Взяли машины, которые на WLTP обещают, что "страх дальности" уже неактуален. В списке - Audi A6 Avant e-tron (заявлено до 690 км), Mercedes-Benz CLA 250+ (до 780), Tesla Model Y (505), Kia EV4 и MG IM5 Long Range (710 км).

Условия сделали максимально "бытовыми": температура около 2–4°C, климат в салоне на 21°C, без подогревов сидений и без спортивных режимов. А главное - без предварительного подогрева батарей перед стартом, чтобы никто не имел бонусов.

Первый сюрприз - еще на старте: холодная батарея не любит быстрые зарядки

План был прост: зарядить все авто до 100% и отправляться. Но холод быстро показал характер. Kia EV4 на быстрой станции "пила" электричество так, будто ее подключили к домашней розетке, а MG IM5 вообще высветил предупреждение и на определенном этапе запретил DC-зарядку “для защиты батареи”.

Это тот момент, который многие владельцы EV испытывали зимой: даже самая мощная зарядка не гарантирует быстрого пополнения, если батарея холодная и система ограничивает ток.

Сколько они проехали на самом деле: 480 км преодолела только одна машина

В итоге "магии 650+ км" в зимнем реале почти не случилось. Дальше всех поехал Mercedes-Benz CLA 250+ - он фактически стал единственным, кто пересек отметку 480 км в зимних условиях. Tesla Model Y показала наименьший фактический результат - примерно 354 км. Audi A6 Avant e-tron и Kia EV4 оказались почти рядом - около 400 и 390 км соответственно, а MG IM5 - около 412 км.

Иными словами: даже "дальнобойные" электрокары в холоде легко теряют десятки процентов от паспортных цифр, а разницу делает не столько батарея, сколько эффективность силовой установки, аэродинамика, настройки и софт.

Самое интересное - точность прогноза: MG напугал больше всего

Отдельная история - насколько честно авто прогнозирует остаток хода. В MG IM5 бортовой компьютер был слишком оптимистичным: в тесте он реализовал лишь около 65% от того, что "обещал" на панели. Именно поэтому MG довел до нервов - авто приехало на зарядку фактически с нулем на индикаторе.

В Tesla, Kia и Audi отклонение от прогноза было значительно более адекватным, хотя абсолютная дальность в Tesla оказалась самой низкой.

Быстрая зарядка до 80%: Mercedes - чемпион, Kia - аутсайдер

На финальном этапе тестеры сравнили, как авто восстанавливают заряд до 80% с предварительным прогревом батареи через навигацию. Здесь расклад тоже интересный: Mercedes-Benz CLA 250+ отработал лучше, а Kia EV4 - хуже всех по темпу пополнения. MG был очень силен на пиковых значениях, но общую картину испортили "нервы" и нестабильность поведения.

Показатели и цены (в Британии)

Автомобиль Зарядка средний заряд кВт-ч за минуту Стоимость Mercedes CLA 67,22 кВт-ч 326 кВт/118 кВт 2,90 кВт/мин 55,12 фунтов стерлингов MG ИМ5 79,70 кВт-ч 179 кВт/171 кВт 2,54 кВт/ч/мин 65,35 фунтов стерлингов Audi A6 e-tron 72,116 кВт-ч 178 кВт/144 кВт 2,40 кВт-ч/мин 59,13 фунтов стерлингов Tesla Model Y 48,01 кВт-ч 185 кВт/111 кВт 1,77 кВт/ч/мин 39,36 фунтов стерлингов Kia EV4 51,98 кВт-ч 122 кВт/74 кВт 1,71 кВт/мин 42,62 фунтов стерлингов

Вывод прост: зимой выигрывает не самая большая батарея

Этот тест хорошо приземляет ожидания. Зимой главное - эффективность, грамотный термоменеджмент и честный софт, который не рисует "сказки" на панели приборов. И еще одна практическая мысль: если планируете дальнюю поездку холодного сезона, маршрут надо строить вокруг зарядок так же внимательно, как на дизеле - вокруг АЗС в горах.

