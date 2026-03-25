Гибридные автомобили заняли почти 40% рынка ЕС

Гибриды доминируют на рынке ЕС. В феврале 2026 года они увеличили свою долю рынка до 38,7%.
ФОТО: Тойота

Toyota RAV4

Евгений Гудущан
25 марта, 10:10
Европейский автомобильный рынок продолжает трансформацию в сторону электрификации. По данным ACEA, на которые ссылается Укравтопром, в феврале 2026 года в странах Союза было зарегистрировано 865,4 тысячи новых легковых автомобилей - это на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Главный тренд - доминирование гибридов

Наибольшую долю рынка уверенно удерживают гибридные автомобили (HEV):

  • 334 791 авто
  • доля - 38,7%
  • рост - +10%

Гибриды остаются самым популярным выбором среди европейцев, сочетая экономичность и отсутствие зависимости от зарядной инфраструктуры.

Полная структура рынка по типам двигателей

  • Гибриды (HEV) - 334 791 авто (+10%)
  • Бензиновые авто - 199 910 (-18%)
  • Электромобили (BEV) - 158 280 (+21%)
  • Плагин-гибриды (PHEV) - 83 772 (+32%)
  • Дизельные авто - 70 366 (-13%)
  • Другие - 18 318 (-40%)

Сравнение с прошлым годом

Ключевое изменение - резкое падение популярности традиционных ДВС:

  • в феврале 2025 года бензиновые и дизельные авто вместе занимали 38% рынка
  • в феврале 2026 года - только 31%

Это означает минус 7 процентных пунктов за год - один из самых быстрых спадов сегмента.

В то же время электрифицированные авто (HEV + BEV + PHEV) уже фактически формируют большинство рынка.

Электромобили набирают темп

Сегмент электрокаров (BEV):

  • 158 280 авто
  • рост +21%

Еще быстрее растут плагин-гибриды:

  • +32%

Это свидетельствует о постепенном переходе европейцев к полностью электрическому транспорту, но без резкого отказа от ДВС.

Общая динамика рынка

За первые два месяца 2026 года в ЕС зарегистрировано:

  • 1 664 680 новых авто

Это на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

То есть рынок в целом стагнирует, но его структура кардинально меняется.

Вывод

Европейский авторынок входит в фазу стабильного перехода к электрификации:

  • гибриды уже стали основой рынка
  • электромобили быстро набирают долю
  • бензин и дизель стремительно теряют позиции

Если эта тенденция сохранится, уже в ближайшие годы традиционные двигатели могут окончательно перейти в нишевый сегмент.

