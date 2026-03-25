Гибридные автомобили заняли почти 40% рынка ЕС

ФОТО: Тойота|
Toyota RAV4
Европейский автомобильный рынок продолжает трансформацию в сторону электрификации. По данным ACEA, на которые ссылается Укравтопром, в феврале 2026 года в странах Союза было зарегистрировано 865,4 тысячи новых легковых автомобилей - это на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Главный тренд - доминирование гибридов
Наибольшую долю рынка уверенно удерживают гибридные автомобили (HEV):
Гибриды остаются самым популярным выбором среди европейцев, сочетая экономичность и отсутствие зависимости от зарядной инфраструктуры.
Полная структура рынка по типам двигателей
- Гибриды (HEV) - 334 791 авто (+10%)
- Бензиновые авто - 199 910 (-18%)
- Электромобили (BEV) - 158 280 (+21%)
- Плагин-гибриды (PHEV) - 83 772 (+32%)
- Дизельные авто - 70 366 (-13%)
- Другие - 18 318 (-40%)
Сравнение с прошлым годом
Ключевое изменение - резкое падение популярности традиционных ДВС:
- в феврале 2025 года бензиновые и дизельные авто вместе занимали 38% рынка
- в феврале 2026 года - только 31%
Это означает минус 7 процентных пунктов за год - один из самых быстрых спадов сегмента.
В то же время электрифицированные авто (HEV + BEV + PHEV) уже фактически формируют большинство рынка.
Электромобили набирают темп
Сегмент электрокаров (BEV):
- 158 280 авто
- рост +21%
Еще быстрее растут плагин-гибриды:
- +32%
Это свидетельствует о постепенном переходе европейцев к полностью электрическому транспорту, но без резкого отказа от ДВС.
Общая динамика рынка
За первые два месяца 2026 года в ЕС зарегистрировано:
- 1 664 680 новых авто
Это на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
То есть рынок в целом стагнирует, но его структура кардинально меняется.
Вывод
Европейский авторынок входит в фазу стабильного перехода к электрификации:
- гибриды уже стали основой рынка
- электромобили быстро набирают долю
- бензин и дизель стремительно теряют позиции
Если эта тенденция сохранится, уже в ближайшие годы традиционные двигатели могут окончательно перейти в нишевый сегмент.