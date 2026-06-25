Глобальне виробництво авто: традиційні лідери здають позиції

За даними International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, на які посилається Укравтопром у першому кварталі 2026 року у світі було вироблено майже 22,4 млн транспортних засобів, що на 1% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

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Виробництво за типами транспорту

Структура світового автопрому виглядала так:

Легкові автомобілі — 16,0 млн одиниць (-2%).

Легкі комерційні автомобілі — 5,2 млн одиниць (+3%).

Важкі вантажівки — понад 1,0 млн одиниць (+7%).

Автобуси — близько 75 тис. одиниць (-2%).

Найкращу динаміку серед основних сегментів продемонстрували вантажні автомобілі, виробництво яких зросло на 7%.

Найбільші автовиробники світу

Китай

7 039 187 транспортних засобів

Частка світового виробництва — близько 31%

Зміна до минулого року: -7%

Попри зниження виробництва, Китай зберігає величезний відрив від усіх конкурентів.

Сполучені Штати Америки

2 552 630 транспортних засобів

Зростання: +2%

США залишаються другим виробником автомобілів у світі. При цьому США виробляє утричі менше ніж Китай.

Японія

2 205 695 транспортних засобів

Зростання: +3%

Японський автопром демонструє стабільне відновлення виробництва і впевнено наздоганяє США, які здають позиції.

Індія

близько 1,9 млн транспортних засобів

Зростання: +13%

Саме Індія показала найвищий приріст серед провідних автовиробників світу.

Німеччина

близько 1,1 млн транспортних засобів

Зміна: -1%

Німеччина залишається найбільшим автовиробником Європи.

Головні тенденції

Світове виробництво автомобілів фактично стабілізувалося після стрімких коливань останніх років.

Китай продовжує домінувати на глобальному ринку, хоча темпи виробництва дещо знизилися.

Індія стає одним із найдинамічніших центрів світового автопрому.

Попит на комерційний транспорт і вантажівки зростає швидше, ніж на легкові автомобілі.

Частка Азії у світовому автомобілебудуванні продовжує збільшуватися.

Що це означає для ринку

Попри загальне зниження світового виробництва на 1%, галузь залишається доволі стабільною. Основне зростання забезпечують країни Азії, насамперед Китай та Індія, тоді як традиційні автомобільні центри Європи демонструють стагнацію або незначне скорочення випуску.

Сьогодні на Китай припадає майже третина всіх транспортних засобів, вироблених у світі, що підтверджує його статус беззаперечного лідера глобальної автомобільної індустрії. Позиції США на фоні Китаю виглядають