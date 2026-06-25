Мировое производство автомобилей: традиционные лидеры теряют позиции

По данным Международной организации производителей автомобилей, на которые ссылается «Укравтопром», в первом квартале 2026 года в мире было произведено почти 22,4 млн транспортных средств, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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Производство по типам транспорта

Структура мирового автопрома выглядела следующим образом:

Легковые автомобили — 16,0 млн единиц (-2%).

Легкие коммерческие автомобили — 5,2 млн единиц (+3%).

Тяжелые грузовики — более 1,0 млн единиц (+7%).

Автобусы — около 75 тыс. единиц (-2%).

Лучшую динамику среди основных сегментов продемонстрировали грузовые автомобили, производство которых выросло на 7%.

Крупнейшие автопроизводители мира

Китай

7 039 187 транспортных средств

Доля в мировом производстве — около 31%

Изменение по сравнению с прошлым годом: -7%

Несмотря на снижение производства, Китай сохраняет огромный отрыв от всех конкурентов.

Соединённые Штаты Америки

2 552 630 транспортных средств

Рост: +2%

США остаются вторым производителем автомобилей в мире. При этом США производят в три раза меньше, чем Китай.

Япония

2 205 695 транспортных средств

Рост: +3%

Японский автопром демонстрирует стабильное восстановление производства и уверенно догоняет США, которые теряют позиции.

Индия

около 1,9 млн транспортных средств

Рост: +13%

Именно Индия показала самый высокий прирост среди ведущих автопроизводителей мира.

Германия

около 1,1 млн транспортных средств

Изменение: -1%

Германия остается крупнейшим автопроизводителем Европы.

Основные тенденции

Мировое производство автомобилей фактически стабилизировалось после резких колебаний последних лет.

Китай продолжает доминировать на мировом рынке, хотя темпы производства несколько снизились.

Индия становится одним из самых динамичных центров мирового автопрома.

Спрос на коммерческий транспорт и грузовики растет быстрее, чем на легковые автомобили.

Доля Азии в мировом автомобилестроении продолжает увеличиваться.

Что это означает для рынка

Несмотря на общее снижение мирового производства на 1%, отрасль остается достаточно стабильной. Основной рост обеспечивают страны Азии, прежде всего Китай и Индия, тогда как традиционные автомобильные центры Европы демонстрируют стагнацию или незначительное сокращение выпуска.

Сегодня на Китай приходится почти треть всех транспортных средств, произведенных в мире, что подтверждает его статус бесспорного лидера глобальной автомобильной индустрии. Позиции США на фоне Китая выглядят