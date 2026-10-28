Глобальний переділ ринку: Tata Motors поглинає Iveco за 3,8 млрд євро

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Як повідомляють Reuters, Just Auto та інші ресурси з посиланням на джерела в Iveco й Tata Motors, пропозицію про викуп було подано через дочірню компанію TML CV Holdings, а рівень прийняття заявок від акціонерів значно перевищив переглянутий мінімальний поріг у 80%. Очікується, що в результаті цієї операції загальна частка індійського концерну в італійській компанії досягне 89,42%.
До речі, в італійського автовиробника це не перша така фінансова операція. Як редакція Авто24 писала раніше, торік у липні група Iveco уклала остаточну угоду з продажу за 1,7 мільярда євро свого оборонного бізнесу під брендами IDV та ASTRA провідній європейській компанії в галузі оборони та безпеки Leonardo SpA. Тоді ж й прозвучали перші повідомлення про продаж бізнесу з виробництва вантажівок.
"У липні 2025 року Tata Motors погодилася на придбання Iveco в рамках угоди вартістю 3,8 млрд євро. Згідно з попередніми результатами, Tata тепер володіє 89,42% акцій Iveco. Остаточні результати будуть оголошені перед відкриттям ринку 29 жовтня, – повідомляє Reuters
Згідно з офіційним звітом Iveco для фондового ринку, в останній день прийому заявок, 26 жовтня, інвестори подали понад 97 мільйонів запитів. Загальна кількість схвалених інструментів сягнула 238 мільйонів, що становить 87,81% від усього акціонерного капіталу.
Ціна викупу зафіксована на рівні 14,40 євро за одну звичайну акцію. Ця сума включає початкову ставку в 14,10 євро та додаткові 30 центів у вигляді дивідендів.
Довгий шлях до злиття
Tata Motors з моменту згоди на придбання Iveco літом 2025 року, про що редакція Авто24 писала торік у липні, упродовж останніх 15 місяців транзакцій постійно стикалася із затримками через жорсткі перевірки регуляторних органів, що змусило посунути початкові терміни закриття угоди з червня на кінець осені.
Лише в листопаді минулого року уряд Італії надав умовний дозвіл на продаж свого стратегічного виробника вантажівок. Акціонери також пішли назустріч, схваливши зниження мінімального порогу прийняття заявок з 95% до 80%.
Що це означає для ринку
Аналітики компанії GlobalData зазначають, що це об'єднання кардинально змінить розстановку сил на світовому ринку вантажних автомобілів. Розширена корпорація стане в один ряд із такими гігантами, як Traton та Volvo Group.
Злиття виглядає максимально логічним з географічної точки зору. Домінування Tata в Індії та Південно-Східній Азії ідеально доповнює міцні позиції Iveco в Європі та Латинській Америці, причому бренди практично не перетинаються в модельних лінійках.
Окремо варто зазначити, що індійський автогігант активно розвиває екологічний напрямок. Нещодавно Tata Motors уклала партнерство з Amazon для постачання 3000 електричних вантажівок Tata Ultra E.7 у транспортну мережу рітейлера на території Індії.
"Ця модель оснащена інтегрованою електронною віссю та системою швидкої зарядки CCS2. "Транспортний засіб розроблений для забезпечення нижчих експлуатаційних витрат, більшого часу безвідмовної роботи та альтернативи з низьким рівнем викидів, – заявили у прес-службі бренду.