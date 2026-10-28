Глобальний переділ ринку: Tata Motors поглинає Iveco за 3,8 млрд євро

Як повідомляють Reuters, Just Auto та інші ресурси з посиланням на джерела в Iveco й Tata Motors, пропозицію про викуп було подано через дочірню компанію TML CV Holdings, а рівень прийняття заявок від акціонерів значно перевищив переглянутий мінімальний поріг у 80%. Очікується, що в результаті цієї операції загальна частка індійського концерну в італійській компанії досягне 89,42%.

До речі, в італійського автовиробника це не перша така фінансова операція. Як редакція Авто24 писала раніше, торік у липні група Iveco уклала остаточну угоду з продажу за 1,7 мільярда євро свого оборонного бізнесу під брендами IDV та ASTRA провідній європейській компанії в галузі оборони та безпеки Leonardo SpA. Тоді ж й прозвучали перші повідомлення про продаж бізнесу з виробництва вантажівок.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



"У липні 2025 року Tata Motors погодилася на придбання Iveco в рамках угоди вартістю 3,8 млрд євро. Згідно з попередніми результатами, Tata тепер володіє 89,42% акцій Iveco. Остаточні результати будуть оголошені перед відкриттям ринку 29 жовтня, – повідомляє Reuters

Згідно з офіційним звітом Iveco для фондового ринку, в останній день прийому заявок, 26 жовтня, інвестори подали понад 97 мільйонів запитів. Загальна кількість схвалених інструментів сягнула 238 мільйонів, що становить 87,81% від усього акціонерного капіталу.

Ціна викупу зафіксована на рівні 14,40 євро за одну звичайну акцію. Ця сума включає початкову ставку в 14,10 євро та додаткові 30 центів у вигляді дивідендів.

Довгий шлях до злиття

Tata Motors з моменту згоди на придбання Iveco літом 2025 року, про що редакція Авто24 писала торік у липні, упродовж останніх 15 місяців транзакцій постійно стикалася із затримками через жорсткі перевірки регуляторних органів, що змусило посунути початкові терміни закриття угоди з червня на кінець осені.

Лише в листопаді минулого року уряд Італії надав умовний дозвіл на продаж свого стратегічного виробника вантажівок. Акціонери також пішли назустріч, схваливши зниження мінімального порогу прийняття заявок з 95% до 80%.

Що це означає для ринку

Аналітики компанії GlobalData зазначають, що це об'єднання кардинально змінить розстановку сил на світовому ринку вантажних автомобілів. Розширена корпорація стане в один ряд із такими гігантами, як Traton та Volvo Group.

Злиття виглядає максимально логічним з географічної точки зору. Домінування Tata в Індії та Південно-Східній Азії ідеально доповнює міцні позиції Iveco в Європі та Латинській Америці, причому бренди практично не перетинаються в модельних лінійках.

Окремо варто зазначити, що індійський автогігант активно розвиває екологічний напрямок. Нещодавно Tata Motors уклала партнерство з Amazon для постачання 3000 електричних вантажівок Tata Ultra E.7 у транспортну мережу рітейлера на території Індії.