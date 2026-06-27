Toyota RAV4 проти Honda CR-V у реаліях українського ринку: кого обрати

Toyota робить безкомпромісну ставку на екологічність та ефективність: відтепер лінійка RAV4 в Україні повністю електрифікована і не матиме звичайних бензинових версій. Головний конкурент – шосте покоління Honda CR-V, пропонує аналогічну стратегію, адже офіційно постачається в Україну виключно у модифікаціях e:HEV (класичний гібрид) та e:PHEV (плагін-гібрид із можливістю підзарядки від мережі).

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Порівняння цих двох титанів крізь призму українських цін, комплектацій та особливостей експлуатації дозволяє чітко зрозуміти, куди краще інвестувати кошти.

Цінова політика та доступність комплектацій

Українські прайс-листи демонструють відчутну різницю в початковій вартості обох автомобілів. Toyota RAV4 пропонує значно нижчий фінансовий поріг входження:

Лінійка звичайних гібридів (HEV) із переднім приводом стартує з позначки 1 827 500 гривень за базову версію Active, а вища комплектація Style обійдеться у 2 029 600 гривень (приблизно 46 660 та 45 155 доларів відповідно).

Повнопривідні модифікації (HEV AWD-i) оцінені в діапазоні від 1 969 400 грн (Active) до 2 330 600 грн (Premium) та 2 360 700 гривень (спортивна версія GR SPORT). Їх вартість за поточним курсом обміну еквівалентна орієнтовно у 43 820, 51 860 та 52 525 доларів відповідно.

Для тих, хто шукає максимальну автономність, доступний плагін-гібрид RAV4 PHEV: передньопривідна версія коштує від 2 515 500 гривень ($55 955). Водночас повнопривідний варіант у комплектації Style вартує від 2 644 500 грн, у виконанні Premium – 2 773 500 гривень, а у GR SPORT – 2 803 600 грн. Це майже 58 865, 61 710 та 62 380 доларів відповідно.

Honda CR-V у 2026 модельному році грає суто у вищому ціновому дивізіоні, оскільки всі її початкові версії вже оснащені повним приводом та максимальним пакетом систем безпеки. Класичний гібрид CR-V e:HEV 4WD пропонується у двох виконаннях: Elegance за 2 540 500 гривень та Advance за 2 749 500 гривень (орієнтовно 56 525 та 61 175 доларів).

Якщо порівнювати повнопривідні гібриди, то топовий RAV4 Premium за 2 330 600 грн є значно доступнішим за початковий варіант Honda CR-V. Що стосується плагін-гібрида Honda CR-V e:PHEV, його вартість на українському ринку коливається в межах від 2 780 000 грн ($61 850) до 2 954 000 грн ($65 725), що також робить його дорожчим за аналогічний RAV4 PHEV.

Ергономіка, простір салону та поведінка на українських дорогах

Реальний досвід експлуатації та тест-драйвів обох кросоверів на українських автошляхах підтверджує чіткий розподіл за характерами. Honda CR-V є беззаперечним лідером у питаннях щоденного комфорту, сімейної практичності та вишуканості салону. Підвіска Honda практично ідеально нівелює дефекти покриття, забезпечуючи високу плавність ходу на розбитих дорогах чи бруківці.

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Салон CR-V сприймається більш преміальним завдяки кращій збірці, шкіряному оздобленню сидінь у всіх комплектаціях та просторому багажному відділенню у 587 літрів (проти 514 літрів у RAV4). Крім того, Honda має кращу шумоізоляцію, що створює затишну атмосферу. Водночас графіка цифрової панелі приладів та дисплею мультимедіа виглядає дещо застаріло, порівняно з новітніми рішеннями в RAV4.

Нова Toyota RAV4 у виконанні 2026 року помітно скоротила відставання за якістю інтер'єру, хоча панелі все ще виконані з дешевшого пластику, та отримала тихішу роботу силової установки завдяки жорсткішій платформі. Проте її характер залишається більш збитим і драйверським. Жорсткіші налаштування підвіски, особливо у версії GR SPORT, забезпечують мінімальні крени у поворотах та чітку керованість, хоча на гострих стиках асфальту кросовер поводиться грубіше за Honda.

Оснащення та системи безпеки

Обидва японські бренди традиційно не економлять на безпеці, пропонуючи безкомпромісні пакети активних асистентів водія. Honda CR-V вже у початковій версії Elegance оснащена непоганим комплексом систем допомоги: утримання в смузі, запобігання зіткненням, моніторинг "сліпих" зон, камери заднього або кругового огляду та навіть колінні подушки безпеки для водія і пасажира. Версія Advance додатково отримує проєкційний дисплей на лобове скло та адаптивне дальнє світло фар.

RAV4 також демонструє високий рівень технологічності, пропонуючи передовий комплекс безпеки Toyota T-Mate та пакет Toyota Safety Sense, покращену мультимедійну систему, що має більшу діагональ в 12,9 дюйма, чітку цифрову панель приладів та проєкцію. Крім того, покупці RAV4 також отримують перевагу у вигляді більшого вибору індивідуальних стилістичних рішень кузова та внутрішнього простору.

Підсумки: який кросовер вартий вашого вибору

Фінальний вибір між цими двома автомобілями в Україні зводиться до раціонального розрахунку витрат та особистих водійських пріоритетів, оскільки вони обидві пропонують гарну надійність, рівень оснащення та паливну економічність: