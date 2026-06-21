Перший тест нового Toyota RAV4 GR SPORT в Україні: радикальні зміни

Нове покоління кросовера отримало набагато ефектніший зовнішній вигляд завдяки брутальній передній частині, рельєфному капоту та атлетичній поставі. Цікаво, що довжина кузова та колісна база новинки повністю відповідають розмірам попереднього покоління – 4 600 та 2 690 міліметрів відповідно.

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Однак, у версії GR SPORT, яка була у нас на тесті, інженери збільшили колію на 20 мм та розширили передні колісні арки на 12,5 міліметрів, щоб підкреслити її спортивний характер. Динамічний образ також довершує ексклюзивна решітка радіатора з тривимірною шестикутною сіткою та полегшені на 2,2 кілограма глянцеві чорні 20-дюймові колісні диски.

Нова стилістика інтер’єру та цифрові технології

Перше, що вражає, коли потрапляєш у салон нового RAV4 GR SPORT – це радикальне покращення стилістики інтер'єру. Забудьте про колишню простоту: передня панель та центральна консоль тепер відчуваються дуже сучасними й солідними, хоча жорсткий пластик на панелях місцями все ще присутній.

За своїм рубленим стилем, горизонтальними лініями та ергономікою новий салон викликає стійкі асоціації із флагманським позашляховиком Land Cruiser Prado нового покоління. У виконанні GR SPORT цей ефект посилюється фірмовим кермом із логотипом спортивного підрозділу, якісною червоною прострочкою, алюмінієвими накладками на педалях та спортивними сидіннями з замшевими вставками й розвиненою бічною підтримкою.

Роботу інтуїтивних інтелектуальних систем тепер забезпечує абсолютно нова програмна платформа Toyota Arene, яка вперше дебютує саме в цій моделі. Завдяки їй, великий 12,9-дюймовий дисплей мультимедіа та віртуальна панель приладів працюють миттєво і без жодних нарікань.

Оновлений комплекс систем безпеки Toyota T-Mate та пакет Toyota Safety Sense наступного покоління значно полегшують рух в інтенсивному трафіку. Ба більше, керування в обмеженому просторі й пересіченою місцевістю стали набагато простішими завдяки покращеній системі кругового огляду, що відтепер підтримує чітке тривимірне зображення, дозволяючи водієві детально бачити усі перешкоди навколо автомобіля.

Окремої позитивної оцінки заслуговує проєкція на лобовому склі – графіка стала чіткішою, і усі необхідні водієві параметри відображаються якісно.

На дорозі: новий рівень впевненості

Попередня генерація RAV4 мала славу комфортного, але подекуди занадто валкого автомобіля. Шосте покоління зробило величезний крок уперед щодо жорсткості кузова та налаштувань шасі.

Завдяки вдосконаленій архітектурі TNGA-K загальна жорсткість кузова зросла на 9,7%, а в зонах кріплення підвіски – одразу на 31% спереду.

Версія GR SPORT традиційно має дещо змінені, більш зібрані налаштування підвіски, зокрема, жорсткіші налаштування амортизаторів зі збільшеною силою демпфування. Через це інші версії RAV4, вірогідно, відчуватимуться на дорозі дещо інакше – трохи м'якше.

Шасі GR SPORT у ході тесту вразило винятковою витривалістю. Маршрут через лісові ділянки та розбите заміське покриття довів, що "пробити" підвіску кросовера дуже важко на швидкості до 60 км/год навіть у найбільших ямах. Це вражає ще більше, якщо згадати про низькопрофільну гуму та величезні 20-дюймові диски.

Японським інженерам вдалося знайти ідеальний баланс ходової, де енергоємність, точність електропідсилювача керма та керованість перебувають на дуже високому рівні.

Економічність покращеної гібридної установки

Під капотом тестового кросовера – модернізована гібридна силова установка п'ятого покоління. Зв'язка 2,5-літрового бензинового двигуна та електромоторів стала ще плавнішою: крутний момент доступний миттєво, а перехід між електричною та бензиновою тягою комфортний й абсолютно непомітний для пасажирів.

Повнопривідний варіант AWD-i (єдиний доступний для комплектації GR SPORT) має потужність у 239 кінських сил, а розгін від 0 до 100 км/год становить всього 7,3 секунди.

Попри динамічний темп заміського тест-драйву, постійні прискорення під час обгонів та роботу кліматичної системи, реальна витрата пального під час тесту зафіксувалася на позначці у 6 літрів на 100 км. Для повнопривідного кросовера з такою високою віддачею – це чудовий показник, який доводить багаторічний досвід Toyota у сфері масових гібридних технологій.

Підсумок

Новий Toyota RAV4 перестав бути просто передбачуваним та надійним транспортним засобом для поїздок з точки А в точку Б. Тепер цей кросовер здатен дарувати справжнє естетичне задоволення від солідного інтер'єру, комфорт взаємодії з мультимедіа й асистентів, та водійський азарт на дорозі, зберігаючи гарну енергоємність підвіски та феноменальну паливну економічність.

В Україні новий гібридний Toyota RAV4 GR SPORT оцінили у 2 360 700 гривень (54 870 доларів). Плагін-гібрид у подібній комплектації коштує від 2 803 600 (близько 62 500 доларів). Порівняно з попередником, ціни на новий RAV4 зросли не надто суттєво. Нова генерація кросовера з’явиться у дилерів у липні.