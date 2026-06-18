В Україні представили нову Toyota RAV4 2026: ціна здивувала

Новинка здивувала більш збалансованим ціноутворенням. В Україні оновлений кросовер пропонуватиметься у класичному гібридному (HEV) та плагін-гібридному виконаннях, а його стартова вартість становитиме від 1 827 500 гривень за гібрид ($40 744) та від 2 515 500 грн за PHEV ($56 064).

Цікаво, що зараз в українських автосалонах доступні гібридні моделі минулого покоління в комплектації Style за 43 тисячі доларів. Нова модель в “Стайлі” оцінена 45 200 доларів, тобто новинка десь на 2000 тисячі дорожча. Втім, опцій у нової побільшало.

У гібридній версії новинка доступна у комплектаціях Style, Active, Premium, GR Sport, тоді як плагін-гібрид доступний виключно у версіях Style, Premium та GR Sport.

Читайте також: Toyota може випустити компактний пікап на базі RAV4: як він виглядатиме

Технології та цифрова трансформація інтер'єру

Основний акцент планового оновлення Toyota RAV4 зосереджений на внутрішньому просторі автомобіля та його електронній архітектурі. Кросовер отримав повністю віртуальну 12,3-дюймову панель приладів з високою чіткістю й можливістю персоналізації інтерфейсу під потреби власника. Інженери Toyota зберегли ряд фізичних кнопок для головних функції, що робить користувацький досвід значно приємнішим.

Центральний екран мультимедійної системи також замінили на сучасний тачскрін нової генерації. Система працює значно швидше за попередню версію, підтримує хмарну навігацію з актуальними даними про затори в реальному часі та оснащена покращеним голосовим помічником, який розпізнає природну мову.

Окрім того, пакет систем активної безпеки Toyota Safety Sense оновили до актуальної версії, завдяки чому радари та камери ефективніше виявляють пішоходів, велосипедистів і зустрічний транспорт під час виконання поворотів на перехрестях. Також для RAV4 шостої генерації досутпна функція допомоги при спуску зі схилу.

Технічні характеристики та ефективність

Кросовер продовжує базуватися на перевіреній часом архітектурі TNGA, що забезпечує високий рівень комфорту навіть на дорогах із поганим покриттям та гарантує відмінну пасивну безпеку. Силова установка представлена високоефективною гібридною системою п’ятого покоління на базі 2,5-літрового бензинового атмосферного двигуна, що працює за економічним циклом Аткінсона.

Передньопривідний гібрид демонструє сумарну віддачу системи на рівні 230 кінських сил. Водночас повнопривідна версія використовує окремий електродвигун на задній осі, що підвищує загальну потужність до 239 к.с. та забезпечує інтелектуальний розподіл тяги залежно від дорожніх умов. Розгін до 100 км/год у цих модифікаціях становить 8,0 та 7,7 секунд відповідно.

Крім того, плагін-гібрид (PHEV) розвиває потужність 282 к.с. у передньопривідному виконанні та 329 "конячок" у повнопривідному, дозволяючи досягти позначки у 100 км/год всього за 5,8 секунд. Виключно на електричній тязі версія RAV4 PHEV може подолати до 137 кілометрів, що повністю покриває щоденні потреби в місті без використання бензину. Потужність заряджання від змінного струму становить 11 кВт, а завдяки батареї ємністю 22,7 кВт-год повний цикл зарядки займає близько двох годин.

Для прискореного поповнення енергії кросовер підтримує зарядку постійним струмом від швидкісних станцій потужністю до 50 кВт. При цьому головна перевага Toyota RAV4 Hybrid залишається незмінною – висока паливна економічність, адже у змішаному циклі автомобіль споживає від 4,5 до 4,8 літра пального на 100 км пробігу.