В Украине представили новую Toyota RAV4 2026 года: цена удивила

Новинка удивила более сбалансированной ценовой политикой. В Украине обновленный кроссовер будет предлагаться в классическом гибридном (HEV) и плагин-гибридном вариантах, а его стартовая стоимость составит от 1 827 500 гривен за гибрид ($40 744) и от 2 515 500 грн за PHEV ($56 064).

Интересно, что сейчас в украинских автосалонах доступны гибридные модели прошлого поколения в комплектации Style за 43 тысячи долларов. Новая модель в “Стайле” оценивается в 45 200 долларов, то есть новинка примерно на 2000 тысяч дороже. Впрочем, опций у новой модели стало больше.

В гибридной версии новинка доступна в комплектациях Style, Active, Premium, GR Sport, тогда как плагин-гибрид доступен исключительно в версиях Style, Premium и GR Sport.

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Технологии и цифровая трансформация интерьера

Основной акцент в запланированном обновлении Toyota RAV4 сделан на внутреннем пространстве автомобиля и его электронной архитектуре. Кроссовер получил полностью виртуальную 12,3-дюймовую панель приборов с высоким разрешением и возможностью персонализации интерфейса под нужды владельца.

Инженеры Toyota сохранили ряд физических кнопок для основных функций, что делает пользовательский опыт значительно более приятным.

Центральный экран мультимедийной системы также заменили на современный тачскрин нового поколения. Система работает значительно быстрее, чем предыдущая версия, поддерживает облачную навигацию с актуальными данными о пробках в режиме реального времени и оснащена усовершенствованным голосовым помощником, распознающим естественную речь.

Кроме того, пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense обновили до актуальной версии, благодаря чему радары и камеры более эффективно обнаруживают пешеходов, велосипедистов и встречный транспорт при выполнении поворотов на перекрестках. Также для RAV4 шестого поколения доступна функция помощи при спуске с уклона.

Технические характеристики и эффективность

Кроссовер по-прежнему основан на проверенной временем архитектуре TNGA, которая обеспечивает высокий уровень комфорта даже на дорогах с плохим покрытием и гарантирует отличную пассивную безопасность. Силовая установка представлена высокоэффективной гибридной системой пятого поколения на базе 2,5-литрового бензинового атмосферного двигателя, работающего по экономичному циклу Аткинсона.

Переднеприводной гибрид демонстрирует суммарную мощность системы на уровне 230 лошадиных сил. В то же время полноприводная версия использует отдельный электродвигатель на задней оси, что повышает общую мощность до 239 к.с. и обеспечивает интеллектуальное распределение тяги в зависимости от дорожных условий. Разгон до 100 км/ч в этих модификациях составляет 8,0 и 7,7 секунд соответственно.

Кроме того, плагин-гибрид (PHEV) развивает мощность 282 к.с. в переднеприводной версии и 329 «лошадиных сил» в полноприводной, что позволяет достичь отметки в 100 км/ч всего за 5,8 секунд.

Исключительно на электрической тяге версия RAV4 PHEV может преодолеть до 137 километров, что полностью покрывает повседневные потребности в городе без использования бензина. Мощность зарядки от переменного тока составляет 11 кВт, а благодаря батарее емкостью 22,7 кВт·ч полный цикл зарядки занимает около двух часов.

Для ускоренной зарядки кроссовер поддерживает зарядку постоянным током от скоростных станций мощностью до 50 кВт. При этом главное преимущество Toyota RAV4 Hybrid остается неизменным – я высокая топливная экономичность, ведь в смешанном цикле автомобиль расходует от 4,5 до 4,8 литра топлива на 100 км пробега.