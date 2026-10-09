Honda готує брутальний пікап, який насправді буде копією Mitsubishi

Як пише видання Motor1 з посиланням на японську газету The Yomiuri Shimbun, Honda планує суттєво розширити свою глобальну лінійку. Компанія хоче отримати класичну "робочу конячку", тому домовилася про співпрацю з Mitsubishi, яка візьме на себе всю важку роботу зі створення та збірки авто.

Для водіїв та шанувальників бренду це означає появу повноцінного позашляховика з міцною лонжеронною рамою, здатного витримувати серйозні навантаження. На відміну від моделі Ridgeline, яка продається в США і має несучий кузов від легковика, нова розробка буде орієнтована на важкі умови експлуатації та перевезення серйозних вантажів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чужа база та економія мільйонів

Базою для новинки стане добре відомий Mitsubishi Triton, який на нашому ринку продається під індексом L200. Такий підхід дозволить Honda зекономити колосальні кошти та роки часу на розробку власної платформи. Очікується, що технічна начинка залишиться без змін, а відмінності зведуться до іншого дизайну передньої частини, фірмових логотипів та, можливо, матеріалів оздоблення салону.

Виробництво нового пікапа планують налагодити на заводі Mitsubishi в Таїланді, де вже збирають Triton, а також споріднений Nissan Navara. Спочатку Honda збирається продавати новинку в країнах Південно-Східної Азії, після чого можлива експансія на інші ринки. Проте до США ця модель навряд чи доїде через високі мита на імпортні пікапи, а інформації щодо можливої появи такого авто в Європі наразі немає.