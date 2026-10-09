Honda готує дороги, які заряджатимуть електромобілі прямо на ходу

Про розробку інноваційної системи WPT (wireless power transfer) повідомляє Carscoops. Японський автовиробник вирішив піти іншим шляхом, ніж конкуренти, які женуться за надшвидкими дротовими зарядками, і зосередився на передачі енергії безпосередньо через дорожнє покриття.

Як це працює та що дасть водіям

Для звичайного власника електромобіля це означає кінець епохи брудних кабелів та довгого очікування на терміналах. Спеціальне обладнання від компанії Taisei, вмонтоване в асфальт, передаватиме енергію на приймач під днищем машини.

Тобто ви просто їдете у своїх справах, а батарея автоматично поповнює заряд від прихованих під дорогою електричних блоків. Сама Honda визнає, що це не замінить традиційні розетки миттєво, але суттєво зменшить потребу заряджати авто вдома чи на публічних станціях.

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Перші тести та перспективи

Спочатку Honda планує перевірити технологію на великому комерційному транспорті. Вже до кінця цього року компанія побудує спеціальний тестовий полігон, де перевірятиме міцність такого покриття під вагою вантажівок. Потужність передачі енергії на цьому етапі сягатиме 150 кВт, що цілком співставно з сучасними швидкісними станціями постійного струму.

Сама ідея доріг із бездротовою зарядкою не є абсолютно новою, адже подібні проєкти вже показували Stellantis та Hyundai. Проте залучення такого гіганта як Honda може нарешті зробити цю "магічну" технологію масовою та комерційно вигідною. Після завершення закритих випробувань японці планують вивести тести на дороги загального користування вже у 2027 році.