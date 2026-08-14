Honda S2000 може отримати наступника: рендери показують, яким він міг би бути

Концепт Acura Nexera Vision позиціонується як попередній погляд на майбутню стилістичну мову бренду. Acura вже підтвердила, що характерна світлова графіка концепту спочатку з'явиться на майбутньому гібридному позашляховику RDX. Водночас сама архітектура Nexera Vision може стати цікавою основою для інших моделей концерну.

Саме це стало відправною точкою для cтворення рендерів Honda S2000 нового покоління від Carscoops. Зображений на них автомобіль є виключно дизайнерською фантазією, створеною на основі концепту Acura. Компанія Honda наразі не підтверджувала розробку нового S2000.

Концепт Acura Nexera Vision

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Яким міг би бути новий Honda S2000

На рендерах представлений компактний двомісний родстер із низькою посадкою, обтічним кузовом і заднім приводом. Колісна база та основні компоненти шасі умовно запозичені у Acura Nexera Vision. Водночас дизайн адаптували під характер Honda S2000. Замість дверей-метеликів концепту використані звичайні двері, а дах зробили м'яким і складним.

Передня частина отримала агресивні фари та повітрозабірники в бампері, які мають нагадувати оригінальний S2000. Довгий капот і коротка задня частина кузова також підкреслюють класичні пропорції родстера. У профілі з'явилися чіткі характерні лінії, що перегукуються з новішими дизайнерськими рішеннями Honda.

При цьому основні поверхні кузова залишилися відносно гладкими. Окремо створено версію, орієнтовану на трек. Вона отримала яскраво-жовтий кузов, чорні легкосплавні диски та велике фіксоване антикрило з вуглецевого волокна. Така модифікація є своєрідною сучасною інтерпретацією S2000 Club Racer.

Який двигун отримала б модель?

Acura поки не розкрила технічні характеристики Nexera Vision. Сам концепт виглядає як електричний автомобіль із широким використанням кованого вуглецевого волокна. Для спекулятивного S2000 було розглянуто інший варіант – самозарядну гібридну силову установку. Теоретично компактний турбований чотирициліндровий двигун у поєднанні з двома електромоторами міг би забезпечити високу сумарну потужність без значного збільшення маси автомобіля.

Головним викликом у такому випадку стала б трансмісія. Гібридна система може бути несумісною з традиційною механічною коробкою передач, тому Honda потенційно могла б використати технологію S+Shift, яка імітує перемикання передач у новому Prelude. Водночас для S2000 механічна коробка передач залишалася б важливою частиною характеру моделі. У будь-якому разі задній привід мав би стати однією з ключових характеристик можливого наступника.

Чи справді Honda може відродити S2000

Протягом останніх років представники Honda неодноразово говорили про бажання повернути культовий родстер. Водночас створення такої моделі потребує значних витрат на розробку, а головною проблемою залишається відсутність готової платформи для легкого задньопривідного спортивного автомобіля.

Саме тому поява Acura Nexera Vision є цікавою з погляду потенційного майбутнього S2000. Якщо концептуальні рішення Acura колись стануть серійною платформою, Honda теоретично могла б використати їх для створення власного спортивного автомобіля та скористатися ефектом масштабу.

Історія оригінального S2000