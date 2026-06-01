Honda та Jeep відкликають 517 тисяч авто через дефект подушок безпеки

Найбільша сервісна кампанія стосується продукції концерну Stellantis, а саме 419 035 позашляховиків Jeep Grand Cherokee, випущених у період з 2022 по 2026 модельний рік, а також подовжених модифікацій Grand Cherokee L 2023–2025 років випуску, пише Carscoops. Національне управління безпеки дорожнього руху США встановило, що їхні бічні подушки безпеки шторного типу можуть не розгортатися з належною швидкістю у разі бічного зіткнення.

Згідно з офіційними урядовими даними, приблизно у 1% відкликаних позашляховиків встановлено модулі контролера безпеки пасажирів із дефектним програмним забезпеченням. Ця помилка призводить до того, що випадкові тимчасові несправності датчика тиску у дверях залишаються активними в пам'яті системи протягом усього терміну його служби. Як наслідок, під час аварії електроніка запізно дає команду на підрив піропатрона, що порушує чинні федеральні стандарти безпеки.

Компанія дізналася про дефект ще на початку 2023 року після фіксації серії гарантійних претензій від клієнтів. Виробник витратив кілька років на детальне розслідування і лише зараз точно визначив причину. Для безкоштовного усунення проблеми офіційні дилери оновлять програмне забезпечення модуля контролера. Масова розсилка повідомлень власникам розпочнеться в середині наступного місяця.

Дефект датчиків ваги сидінь у моделях Honda та Acura

Паралельно з цим Honda та Acura розширюють свою попередню сервісну кампанію, додатково відкликаючи 98 892 автомобілі. Проблема з подушками безпеки в цих машинах має суто механічний та хімічний характер. Через дефект датчик ваги, вбудований у переднє пасажирське сидіння, може тріснути, що провокує внутрішнє коротке замикання.

У звіті про безпеку зазначається, що тріщини виникають на конденсаторі друкованої плати під впливом природної вологості повітря. Таке коротке замикання здатне призвести до повного та неконтрольованого розкриття фронтальної подушки безпеки переднього пасажира під час будь-якого зіткнення, навіть якщо на сидінні перебуває маленька дитина або немовля в спеціальному дитячому автокріслі, що суворо заборонено за правилами безпеки.

Походження цієї проблеми виявилося вкрай нетиповим. На виробничому майданчику постачальника деталей другого рівня сталося стихійне лихо. Через це постачальник першого рівня був змушений екстрено та тимчасово змінити постачальника та базовий матеріал для виготовлення друкованої плати. Виявилось, що новий хімічний матеріал не пройшов повного циклу тривалих випробувань для використання за прямим призначенням, створював надлишкове внутрішнє напруження в платі та призводив до її передчасного розтріскування.

Дана акція є прямим продовженням масштабного відкликання 2024 року, яке тоді охопило 750 114 транспортних засобів. Однак під час додаткових перевірок у 2025 році інженери зрозуміли, що дефектні компоненти могли потрапити на більшу кількість автомобілів. Наразі представники Honda та Acura зафіксували 228 гарантійних випадків із подібними симптомами, проте жодного факту травмування чи загибелі людей не зафіксовано. Дилери безкоштовно замінять датчики ваги пасажирського сидіння на модернізовані та справні деталі, а офіційні листи власникам надійдуть на початку липня.

Масові дефекти подушок безпеки