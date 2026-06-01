Honda и Jeep отзывают 517 тысяч авто из-за дефекта подушек безопасности

Самая большая сервисная кампания касается продукции концерна Stellantis, а именно 419 035 внедорожников Jeep Grand Cherokee, выпущенных в период с 2022 по 2026 модельный год, а также удлиненных модификаций Grand Cherokee L 2023–2025 годов выпуска, пишет Carscoops. Национальное управление безопасности дорожного движения США установило, что их боковые подушки безопасности шторного типа могут не разворачиваться с должной скоростью в случае бокового столкновения.

Согласно официальным правительственным данным, примерно в 1% отозванных внедорожников установлены модули контроллера безопасности пассажиров с дефектным программным обеспечением. Эта ошибка приводит к тому, что случайные временные неисправности датчика давления в дверях остаются активными в памяти системы в течение всего срока его службы. Как следствие, во время аварии электроника запоздало дает команду на подрыв пиропатрона, что нарушает действующие федеральные стандарты безопасности.

Компания узнала о дефекте еще в начале 2023 года после фиксации серии гарантийных претензий от клиентов. Производитель потратил несколько лет на детальное расследование и только сейчас точно определил причину. Для бесплатного устранения проблемы официальные дилеры обновят программное обеспечение модуля контроллера. Массовая рассылка уведомлений владельцам начнется в середине следующего месяца.

Дефект датчиков веса сидений в моделях Honda и Acura

Параллельно с этим Honda и Acura расширяют свою предыдущую сервисную кампанию, дополнительно отзывая 98 892 автомобиля. Проблема с подушками безопасности в этих машинах имеет чисто механический и химический характер. Из-за дефекта датчик веса, встроенный в переднее пассажирское сиденье, может треснуть, что провоцирует внутреннее короткое замыкание.

В отчете о безопасности отмечается, что трещины возникают на конденсаторе печатной платы под воздействием естественной влажности воздуха. Такое короткое замыкание способно привести к полному и неконтролируемому раскрытию фронтальной подушки безопасности переднего пассажира при любом столкновении, даже если на сиденье находится маленький ребенок или младенец в специальном детском автокресле, что строго запрещено по правилам безопасности.

Происхождение этой проблемы оказалось крайне нетипичным. На производственной площадке поставщика деталей второго уровня произошло стихийное бедствие. Из-за этого поставщик первого уровня был вынужден экстренно и временно сменить поставщика и базовый материал для изготовления печатной платы. Оказалось, что новый химический материал не прошел полного цикла длительных испытаний для использования по прямому назначению, создавал избыточное внутреннее напряжение в плате и приводил к ее преждевременному растрескиванию.

Данная акция является прямым продолжением масштабного отзыва 2024, которое тогда охватило 750 114 транспортных средств. Однако во время дополнительных проверок в 2025 году инженеры поняли, что дефектные компоненты могли попасть на большее количество автомобилей. Сейчас представители Honda и Acura зафиксировали 228 гарантийных случаев с подобными симптомами, однако ни одного факта травмирования или гибели людей не зафиксировано. Дилеры бесплатно заменят датчики веса пассажирского сиденья на модернизированные и исправные детали, а официальные письма владельцам поступят в начале июля.

Массовые дефекты подушек безопасности