HP та Ferrari представили лімітований ноутбук за 5599 доларів

Продукт орієнтований на поєднання високих технологій та автомобільної естетики, пропонуючи преміальні матеріали, ексклюзивне оздоблення та високу надійність. Комп'ютер вийде обмеженим накладом, який складає всього 4999 одиниць для роздрібного продажу з загальної лімітованої серії у 5000 екземплярів, пише Engadget.

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Корпус ноутбука отримав унікальне яскраво-червоне покриття, яке практично ідеально відтворює фірмовий глянець відтінку Rosso Magma, відомий за ексклюзивним суперкаром Ferrari Icona Daytona SP3. Для надання візуальної глибини поверхні розробники використали спеціальні технології фарбування, а підставка для рук має лентикулярне покриття, що створює оптичний ефект розмиття руху. Основна частина корпусу виготовлена з анодованого алюмінію та оброблена на прецизійних верстатах. Нижня панель пристрою виконана з вуглецевого волокна (карбону), що є прямою відсилкою до конструкції сучасних гоночних болідів.

Інноваційний "моторний відсік" та автомобільні деталі в конструкції

Головною дизайнерською особливістю нижньої частини пристрою став прозорий сегмент, який автори назвали "моторним відсіком". Через захисне скло Gorilla Glass користувачі можуть бачити центральний процесор та роботу внутрішньої системи охолодження. Поверхня цього скла має 2000 крихітних отворів, просвердлених для створення додаткової текстури. Поруч із компонентами нанесено унікальний номер конкретного екземпляра, виконаний за допомогою лазерного гравіювання.

Елементи керування та конструкції також запозичили ідеї з автомобільного світу:

Аеродинамічний шарнір: Механізм кріплення екрана створено за мотивами дизайну цифрового гіперкара Ferrari F76, а його концентричні жалюзі слугують для оптимізації потоків повітря та покращення охолодження;

Механізм кріплення екрана створено за мотивами дизайну цифрового гіперкара Ferrari F76, а його концентричні жалюзі слугують для оптимізації потоків повітря та покращення охолодження; Концепція безпеки: Стилістичне оформлення робочої зони підпорядковане автомобільному девізу бренду "очі на дорозі", що допомагає користувачеві максимально концентруватися на екрані;

Стилістичне оформлення робочої зони підпорядковане автомобільному девізу бренду "очі на дорозі", що допомагає користувачеві максимально концентруватися на екрані; Прихований трекпад: Коли пристрій активовано, сенсорна панель залишається майже непомітною для ока, будучи позначеною лише тонкою підсвіченою лінією безпосередньо під клавіатурою.

Технічні характеристики та інтелектуальні можливості

Попри ексклюзивний статус, новинка не є класичною ігровою станцією. Своєю технічною начинкою та архітектурою пристрій нагадує професійну лінійку HP Zbook. Ноутбук базується на сучасному процесорі Intel Core Ultra X7 з вбудованим графічним прискорювачем Intel Arc, що забезпечує швидку роботу функцій штучного інтелекту. Об'єм оперативної пам'яті становить солідні 64 ГБ, а для зберігання особистих даних передбачено швидкісний твердотільний накопичувач SSD місткістю 1 ТБ.

Екран комп'ютера представлений 14-дюймовою сенсорною OLED-панеллю з роздільною здатністю 3K. Клавіатура оснащена індивідуальним RGB-підсвічуванням кожної клавіші, на які нанесено символи оригінальним автомобільним шрифтом корейських та італійських гоночних моделей. Користувачі мають змогу налаштувати світлові ефекти за допомогою кількох попередньо встановлених динамічних режимів. Спектр дротових інтерфейсів містить два високошвидкісні порти USB-C Thunderbolt 4, один порт USB-C зі швидкістю передачі даних 10 Гбіт/с, класичний роз'єм USB-A, а також цифрові виходи HDMI та комбінований аудіороз'єм для навушників.

Комплектація, географія продажів та вартість ексклюзиву

Модель HP Scuderia Ferrari AI з'явиться в офіційному продажі 12 червня 2026 року. Придбати лімітовану серію можна буде лише в кількох країнах світу, серед яких США, Велика Британія, Італія та Японія. Ціна ноутбука відповідає преміальному статусу і становить 5599 доларів США. Кожен пристрій постачатиметься покупцеві у стильній фірмовій коробці.

У комплект поставки, окрім стандартного зарядного пристрою з інтерфейсом USB, входить захисний шкіряний чохол, виготовлений відомою італійською меблевою фабрикою Poltrona Frau. Для його створення використовується точно та сама натуральна шкіра, якою зазвичай оздоблюють внутрішні інтер'єри серійних суперкарів італійської марки.