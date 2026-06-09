HP и Ferrari представили лимитированный ноутбук за 5599 долларов

Продукт ориентирован на сочетание высоких технологий и автомобильной эстетики, предлагая премиальные материалы, эксклюзивную отделку и высокую надежность. Компьютер выйдет ограниченным тиражом, который составляет всего 4999 единиц для розничной продажи из общей лимитированной серии в 5000 экземпляров, пишет Engadget.

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Корпус ноутбука получил уникальное ярко-красное покрытие, которое практически идеально воспроизводит фирменный глянец оттенка Rosso Magma, известный по эксклюзивному суперкару Ferrari Icona Daytona SP3. Для придания визуальной глубины поверхности разработчики использовали специальные технологии покраски, а подставка для рук имеет лентикулярное покрытие, что создает оптический эффект размытия движения. Основная часть корпуса изготовлена из анодированного алюминия и обработана на прецизионных станках. Нижняя панель устройства выполнена из углеродного волокна (карбона), что является прямой отсылкой к конструкции современных гоночных болидов.

Инновационный "моторный отсек" и автомобильные детали в конструкции

Главной дизайнерской особенностью нижней части устройства стал прозрачный сегмент, который авторы назвали "моторным отсеком". Через защитное стекло Gorilla Glass пользователи могут видеть центральный процессор и работу внутренней системы охлаждения. Поверхность этого стекла имеет 2000 крошечных отверстий, просверленных для создания дополнительной текстуры. Рядом с компонентами нанесен уникальный номер конкретного экземпляра, выполненный с помощью лазерной гравировки.

Элементы управления и конструкции также позаимствовали идеи из автомобильного мира:

Аэродинамический шарнир: Механизм крепления экрана создан по мотивам дизайна цифрового гиперкара Ferrari F76, а его концентрические жалюзи служат для оптимизации потоков воздуха и улучшения охлаждения;

Механизм крепления экрана создан по мотивам дизайна цифрового гиперкара Ferrari F76, а его концентрические жалюзи служат для оптимизации потоков воздуха и улучшения охлаждения; Концепция безопасности: Стилистическое оформление рабочей зоны подчинено автомобильному девизу бренда "глаза на дороге", что помогает пользователю максимально концентрироваться на экране;

Стилистическое оформление рабочей зоны подчинено автомобильному девизу бренда "глаза на дороге", что помогает пользователю максимально концентрироваться на экране; Скрытый трекпад: Когда устройство активировано, сенсорная панель остается почти незаметной для глаза, будучи обозначенной лишь тонкой подсвеченной линией непосредственно под клавиатурой.

Технические характеристики и интеллектуальные возможности

Несмотря на эксклюзивный статус, новинка не является классической игровой станцией. Своей технической начинкой и архитектурой устройство напоминает профессиональную линейку HP Zbook. Ноутбук базируется на современном процессоре Intel Core Ultra X7 со встроенным графическим ускорителем Intel Arc, что обеспечивает быструю работу функций искусственного интеллекта. Объем оперативной памяти составляет солидные 64 ГБ, а для хранения личных данных предусмотрен скоростной твердотельный накопитель SSD емкостью 1 ТБ.

Экран компьютера представлен 14-дюймовой сенсорной OLED-панелью с разрешением 3K. Клавиатура оснащена индивидуальной RGB-подсветкой каждой клавиши, на которые нанесены символы оригинальным автомобильным шрифтом корейских и итальянских гоночных моделей. Пользователи имеют возможность настроить световые эффекты с помощью нескольких предустановленных динамических режимов. Спектр проводных интерфейсов включает два высокоскоростных порта USB-C Thunderbolt 4, один порт USB-C со скоростью передачи данных 10 Гбит/с, классический разъем USB-A, а также цифровые выходы HDMI и комбинированный аудиоразъем для наушников.

Комплектация, география продаж и стоимость эксклюзива

Модель HP Scuderia Ferrari AI появится в официальной продаже 12 июня 2026 года. Купить лимитированную серию можно будет только в нескольких странах мира, среди которых США, Великобритания, Италия и Япония. Цена ноутбука соответствует премиальному статусу и составляет 5599 долларов США. Каждое устройство будет поставляться покупателю в стильной фирменной коробке.

В комплект поставки, кроме стандартного зарядного устройства с интерфейсом USB, входит защитный кожаный чехол, изготовленный известной итальянской мебельной фабрикой Poltrona Frau. Для его создания используется точно та же натуральная кожа, которой обычно отделывают внутренние интерьеры серийных суперкаров итальянской марки.