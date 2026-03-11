Хто заробив 850 тисяч гривень на ремонті вулиці в Чернівцях

Прокурори Окружної прокуратури Чернівців обом посадовим особам повідомили про підозру. Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами та службовою підробкою звітності під час капітального ремонту вулиці Хотинської.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, звинувачення висунуто за статтями ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Справа стосується великого розкрадання коштів під час ремонту дороги. За кошторисом на неї витратили понад 200 млн грн. Ремонт розпочався у 2020 році та завершився у 2023-му, але вже через кілька років дорожнє покриття на окремих ділянках вулиці опинилося у вкрай незадовільному стані.

В ході досудового розслідування встановилено, що підрядник не використав за призначенням понад 238 тонн асфальтобетонної суміші, передбаченої проєктом.

Щільність виявилася в мінусі

Експертиза також підтвердила, що верхній шар асфальту не відповідає стандартам щільності та водонасиченості, а його характеристики відрізняються від затвердженого проєкту.

Така невідповідність через короткий проміжок часу обернулася у незадовільний стан дорожнього полотна.

У громади поцупили 850 000 гривень

Щоб прикрити факти розкрадання, підрядник та інженер технагляду внесли неправдиві дані в акти приймання робіт. Це дозволило отримати оплату у повному обсязі.

Через підробку документів та обман вартість робіт виявилася завищеною майже на 850 тис. грн, що завдало збитків бюджету громади.