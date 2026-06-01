Huawei готує конкурента Rolls-Royce за ціною BMW

За попередніми даними, розкішний позашляховик отримає індекс X800 та розширить модельний ряд марки, який у майбутньому має поповнитися шістьма новими автомобілями, включаючи люксовий мінівен, пише Carscoops. Виробничим партнером проєкту виступає китайська автомобільна компанія JAC Motors.

Екстер'єр у космічному стилі та значні габарити

Дизайн майбутнього флагмана отримав сміливе та демонстративне оформлення. Довжина кузова новинки перевищує 5,5 метра, а статус підкреслюють двоколірне фарбування та витончені декоративні акценти кольору рожевого золота. Передня частина автомобіля позбавлена традиційної решітки, проте на ній домінують масивні C-подібні блоки фар із двошаровими кришталевими денними ходовими вогнями. Головна оптика оснащена матричними елементами з роздільною здатністю два мільйони пікселів, які створюють унікальний світловий малюнок.

На капоті встановлено фірмовий декоративний молдинг, що тягнеться від емблеми до лобового скла, а під бампером розмістився сітчастий повітрозабірник кольору рожевого золота. На даху позашляховика чітко видно виступаючий модуль LiDAR, що забезпечує роботу систем автопілота.

Профіль машини виділяється великими легкосплавними дисками, прихованими дверними ручками врівень із кузовом та масивними задніми стійками даху. На кормі встановлено тонкий суцільний світлодіодний ліхтар із багатошаровим рельєфом, доповнений горизонтальними вирізами в нижній частині бампера.

Технологічна розкіш салону навколо екранів

Внутрішній простір Maextro поєднує високий рівень комфорту з передовими цифровими рішеннями. На передній панелі під єдиним склом розмістяться три великі дисплеї для водія, мультимедіа та пасажира, які працюватимуть під керуванням фірмової операційної системи Huawei HarmonyOS. До базового оснащення увійде великий проєкційний дисплей із підтримкою доповненої реальності.

Тема зоряного неба знайде своє продовження всередині автомобіля завдяки панорамному скляному даху зі світлодіодними сузір'ями. В оздобленні інтер'єру використають натуральну шкіру, хром та кристали з широкими можливостями індивідуального вибору кольорових комбінацій. Для комфорту пасажирів передбачені аудіосистема преміум-класу, що включає щонайменше 43 динаміки, задні роздільні сидіння з ефектом невагомості й складна телевізійна панель розважального комплексу для пасажирів другого ряду.

Електричні та гібридні силові установки

Покупці зможуть обирати між двома типами екологічних силових агрегатів – повністю електричним та PHEV. Плагін-гібридна версія використовує 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун виключно як генератор для підзарядки акумулятора ємністю 65 кВт-год. Базова модифікація з двома електродвигунами видаватиме потужність 523 к.с., а топова тримоторна версія отримає 852 кінські сили.

Електрична версія має аналогічну двомоторну архітектуру потужністю 523 "конячки", але комплектується більшою батареєю ємністю 95 кВт-год. Запас ходу за китайським тестовим циклом CLTC досягає 700 кілометрів, а архітектура швидкої зарядки постійним струмом дозволяє поповнити заряд акумулятора з 10% до 80% всього за 12 хвилин.

Поведінка на ринку та цінова політика

Офіційна презентація розкішного кросовера запланована на найближчі місяці, проте модель орієнтована насамперед на внутрішній китайський ринок і навряд чи з'явиться в інших регіонах. Точна вартість наразі не оголошена, але вона буде вищою за ціну седана S800, який продається в діапазоні від 708 000 юанів до 1 180 000 юанів (104-173 тисяч доларів США) за топові версії.

Rolls-Royce Cullinan

Очікується, що навіть за стартової ціни близько 120 тисяч доларів новий позашляховик X800 виявиться дешевшим за електричний кросовер BMW iX та BMW X7, не кажучи вже про Rolls-Royce Cullinan, ціна якого в Китаї стартує з позначки 7,5 мільйонів юанів (понад 1 мільйон доларів США).

