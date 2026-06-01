Huawei готовит конкурента Rolls-Royce по цене BMW

По предварительным данным, роскошный внедорожник получит индекс X800 и расширит модельный ряд марки, который в будущем должен пополниться шестью новыми автомобилями, включая люксовый минивэн, пишет Carscoops. Производственным партнером проекта выступает китайская автомобильная компания JAC Motors.

Читайте также: Китайский Maextro S800 объехал семь "Майбахов" благодаря крабовой ходьбе

Экстерьер в космическом стиле и внушительные габариты

Дизайн будущего флагмана получил смелое и демонстративное оформление. Длина кузова новинки превышает 5,5 метра, а статус подчеркивают двухцветная покраска и изящные декоративные акценты цвета розового золота. Передняя часть автомобиля лишена традиционной решетки, однако на ней доминируют массивные C-образные блоки фар с двухслойными хрустальными дневными ходовыми огнями. Главная оптика оснащена матричными элементами с разрешением два миллиона пикселей, которые создают уникальный световой рисунок.

На капоте установлен фирменный декоративный молдинг, тянущийся от эмблемы до лобового стекла, а под бампером разместился сетчатый воздухозаборник цвета розового золота. На крыше внедорожника отчетливо виден выступающий модуль LiDAR, обеспечивающий работу систем автопилота.

Профиль машины выделяется большими легкосплавными дисками, скрытыми дверными ручками вровень с кузовом и массивными задними стойками крыши. На корме установлен тонкий сплошной светодиодный фонарь с многослойным рельефом, дополнен горизонтальными вырезами в нижней части бампера.

Технологическая роскошь салона вокруг экранов

Внутреннее пространство Maextro сочетает высокий уровень комфорта с передовыми цифровыми решениями. На передней панели под единым стеклом разместятся три больших дисплея для водителя, мультимедиа и пассажира, которые будут работать под управлением фирменной операционной системы Huawei HarmonyOS. В базовое оснащение войдет большой проекционный дисплей с поддержкой дополненной реальности.

Тема звездного неба найдет свое продолжение внутри автомобиля благодаря панорамной стеклянной крыше со светодиодными созвездиями. В отделке интерьера используют натуральную кожу, хром и кристаллы с широкими возможностями индивидуального выбора цветовых комбинаций. Для комфорта пассажиров предусмотрены аудиосистема премиум-класса, включающая не менее 43 динамиков, задние раздельные сиденья с эффектом невесомости и складная телевизионная панель развлекательного комплекса для пассажиров второго ряда.

Электрические и гибридные силовые установки

Покупатели смогут выбирать между двумя типами экологичных силовых агрегатов – полностью электрическим и PHEV. Плагин-гибридная версия использует 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель исключительно как генератор для подзарядки аккумулятора емкостью 65 кВт-ч. Базовая модификация с двумя электродвигателями будет выдавать мощность 523 л.с., а топовая трехмоторная версия получит 852 лошадиные силы.

Электрическая версия имеет аналогичную двухмоторную архитектуру мощностью 523 "лошадки", но комплектуется большей батареей емкостью 95 кВт-ч. Запас хода по китайскому тестовому циклу CLTC достигает 700 километров, а архитектура быстрой зарядки постоянным током позволяет пополнить заряд аккумулятора с 10% до 80% всего за 12 минут.

Поведение на рынке и ценовая политика

Официальная презентация роскошного кроссовера запланирована на ближайшие месяцы, однако модель ориентирована прежде всего на внутренний китайский рынок и вряд ли появится в других регионах. Точная стоимость пока не объявлена, но она будет выше цены седана S800, который продается в диапазоне от 708 000 юаней до 1 180 000 юаней (104-173 тысяч долларов США) за топовые версии.

Rolls-Royce Cullinan

Ожидается, что даже при стартовой цене около 120 тысяч долларов новый внедорожник X800 окажется дешевле электрического кроссовера BMW iX и BMW X7, не говоря уже о Rolls-Royce Cullinan, цена которого в Китае стартует с отметки 7,5 миллионов юаней (более 1 миллиона долларов США).

Стратегия бренда