Гуртові ціни на бензин різко обвалилися: коли чекати адекватних прайсів на АЗС

Як повідомляє профільне видання enkorr, з 10 по 12 листопада прайси просіли до позначки 74,23 гривні за літр. Головним драйвером такого приємного для автомобілістів тренду стали результати виборів у США, які спровокували оптимізм на нафтовому ринку та потягнули вниз європейські котирування.

В українських реаліях до глобальних факторів додалася ще й пауза в пропозиціях від великих гравців. Зокрема, група ОККО тимчасово призупинила відкриті продажі, тому ринок швидко заповнили дрібні трейдери зі свіжими та значно дешевшими партіями пального.



Дочекалися: гуртові ціни на бензин посипались / Джерело: enkorr

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найбільше падіння зафіксували в західних регіонах, де логістика дозволяє оперативно завозити ресурс. Наприклад, на Закарпатті гуртовий прайс опустився до 75 гривень, а на Львівщині компанія БАРС-2000 взагалі пропонувала литовський А-95 по 72,50 гривні за літр.

Що буде з цінами на заправках

Експерти прогнозують, що найближчими днями гуртовий ринок продовжить рух донизу. Собівартість нових партій бензину, які зараз їдуть через польський та румунський кордони, вже впала до 65-69 гривень за літр, а ключовий постачальник ORLEN Lietuva суттєво знизив відпускні ціни на своїх терміналах.

Такий обвал у гурті неминуче потягне за собою і роздріб. Деякі мережі АЗС вже почали переписувати стели, знизивши середню вартість 95-го бензину до 88,26 гривні, проте справжнє здешевлення для кінцевого споживача ще попереду.

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Як уже повідомлялося на нашому сайті, в Україні наприкінці жовтня спостерігалася зворотна ситуація, коли через дорогу логістику та стрибки валют дизель пробивав позначку у 103 гривні Як уже повідомлялося на нашому сайті, в Україні наприкінці жовтня спостерігалася зворотна ситуація, коли через дорогу логістику та стрибки валют дизель пробивав позначку у 103 гривні. Тепер же ринок нарешті отримав потужний сигнал до зниження.