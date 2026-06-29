Hyundai Elantra 2027 року дебютує зі свіжим дизайном всередині та зовні

Новинка отримала повністю переосмислений екстер'єр та абсолютно новий інтер'єр, який практично не має спільних деталей із моделлю минулої генерації.

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Збільшення габаритів та нова філософія екстер'єру

Футуристичний дизайн нової Hyundai Elantra суттєво виділяє модель серед конкурентів завдяки різким лініям кузова, розширеним колісним аркам та дверним ручкам, що інтегровані в панелі дверей. Навіть без вивчення технічних характеристик помітно, що автомобіль суттєво виріс у розмірах, чому сприяє поява додаткового трикутного скла за задніми дверима, яке візуально подовжує профіль седана.

Довжина седана тепер становить 4765 міліметрів, що на 55 мм більше за показник попередника. При цьому колісна база зросла на 30 міліметрів і тепер досягає 2750 мм. Виробник стверджує, що за рівнем простору в салоні нова Elantra майже наздогнала Sonata. Ширина автомобіля збільшилася на 30 міліметрів (до 1855 міліметрів), а висота тепер становить 1425 міліметрів. Більш полога лінія даху дозволила забезпечити додатковий запас місця над головами пасажирів заднього ряду.

В основі екстер'єру лежить оновлена дизайнерська мова Hyundai під назвою "Мистецтво сталі". Передні фари та задні ліхтарі формують світловий мотив у формі літери "H". Через усю ширину задньої частини простягається великий спойлер типу "качиний хвіст", а стиль кузова підкреслюють оригінальні двоколірні 18-дюймові колісні диски з п'ятиспицевим дизайном.

Технологічний інтер'єр преміального рівня

Салон седана за своїм оформленням також нагадує автомобілі вищого сегмента. Головним елементом передньої панелі стала нова інформаційно-розважальна система Pleos наступного покоління, яка працює на базі операційної системи Android. У базовому виконанні діагональ сенсорного екрана становить 12,9 дюйма, але клієнти можуть замовити більший 14,6-дюймовий дисплей. Мультимедійний комплекс не поглинув фізичні органи керування: інженери зберегли традиційні механічні перемикачі під монітором для зручності водія.

Безпосередньо в полі зору водія розташована невелика горизонтальна цифрова панель приладів. Замість традиційного логотипа бренду на кермі тепер розміщено чотири крапки, що означають літеру "H" в азбуці Морзе. Селектор коробки передач перемістили на рульову колонку за кермо, завдяки чому нижня частина центральної консолі отримала два зарядні пристрої для смартфонів. Додатковий затишок створює амбієнтне підсвічування дверних панелей, великі підсклянники та м'який, подушкоподібний візерунок на пасажирському боці приладової панелі.

Модернізовані силові агрегати та запуск на ринку

На внутрішньому ринку Південної Кореї компанія Hyundai планує продавати Avante з двома варіантами силових установок. Базовим став 2,0-літровий атмосферний бензиновий двигун, потужність якого збільшилася на 25 к.с. і тепер становить 147 кінських сил. Для прихильників економічності запропоновано гібридну версію на базі 1,6-літрового двигуна із сумарною віддачею 155 "коней".

Гібридна модифікація отримала найновішу технологію рекуперативного гальмування та унікальну функцію під назвою Stay Mode. Цей режим дозволяє пасажирам тривалий час використовувати енергію високовольтної акумуляторної батареї для живлення кондиціонера та мультимедійної системи при вимкненому двигуні внутрішнього згоряння, за аналогією з повністю електричними машинами.

Новий Avante надійде у продаж на ринку Південної Кореї вже у третьому кварталі поточного року. Глобальна версія седана під звичною назвою Elantra дебютує як модель 2027 модельного року. Надалі компанія також пообіцяла випустити високопродуктивну модифікацію Elantra N з більшим та потужнішим двигуном, проте її реліз відбудеться пізніше.