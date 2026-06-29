Hyundai Elantra 2027 года дебютирует с обновленным дизайном салона и кузова

Новинка получила полностью переработанный экстерьер и совершенно новый интерьер, который практически не имеет общих деталей с моделью предыдущего поколения.

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Увеличение габаритов и новая философия экстерьера

Футуристический дизайн новой Hyundai Elantra существенно выделяет модель среди конкурентов благодаря резким линиям кузова, расширенным колесным аркам и дверным ручкам, интегрированным в дверные панели. Даже без изучения технических характеристик заметно, что автомобиль существенно вырос в размерах, чему способствует появление дополнительного треугольного стекла за задними дверями, которое визуально удлиняет профиль седана.

Длина седана теперь составляет 4765 миллиметров, что на 55 мм больше, чем у предшественника. При этом колесная база увеличилась на 30 миллиметров и теперь достигает 2750 мм. Производитель утверждает, что по уровню простора в салоне новая Elantra почти догнала Sonata. Ширина автомобиля увеличилась на 30 миллиметров (до 1855 миллиметров), а высота теперь составляет 1425 миллиметров. Более пологая линия крыши позволила обеспечить дополнительный запас места над головами пассажиров заднего ряда.

В основе экстерьера лежит обновленная дизайнерская концепция Hyundai под названием "Искусство стали". Передние фары и задние фонари образуют световой мотив в форме буквы "H". По всей ширине задней части простирается большой спойлер типа "утиный хвост", а стиль кузова подчеркивают оригинальные двухцветные 18-дюймовые колесные диски с пятиспицевым дизайном.

Технологичный интерьер премиум-класса

Салон седана по своему оформлению также напоминает автомобили высшего сегмента. Главным элементом передней панели стала новая информационно-развлекательная система Pleos следующего поколения, работающая на базе операционной системы Android. В базовой комплектации диагональ сенсорного экрана составляет 12,9 дюйма, но клиенты могут заказать более крупный 14,6-дюймовый дисплей. Мультимедийный комплекс не вытеснил физические органы управления: инженеры сохранили традиционные механические переключатели под монитором для удобства водителя.

Непосредственно в поле зрения водителя расположена небольшая горизонтальная цифровая приборная панель. Вместо традиционного логотипа бренда на руле теперь размещены четыре точки, обозначающие букву "H" в азбуке Морзе. Селектор коробки передач переместили на рулевую колонку за руль, благодаря чему в нижней части центральной консоли появились два зарядных устройства для смартфонов. Дополнительный уют создает атмосферная подсветка дверных панелей, большие подстаканники и мягкий, подушкообразный узор на пассажирской стороне приборной панели.

Модернизированные силовые агрегаты и запуск на рынке

На внутреннем рынке Южной Кореи компания Hyundai планирует продавать Avante с двумя вариантами силовых установок. Базовым стал 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель, мощность которого увеличилась на 25 к.с. и теперь составляет 147 лошадиных сил. Для сторонников экономичности предложена гибридная версия на базе 1,6-литрового двигателя с суммарной мощностью 155 "лошадей".

Гибридная модификация получила новейшую технологию рекуперативного торможения и уникальную функцию под названием Stay Mode. Этот режим позволяет пассажирам в течение длительного времени использовать энергию высоковольтной аккумуляторной батареи для питания кондиционера и мультимедийной системы при выключенном двигателе внутреннего сгорания, по аналогии с полностью электрическими автомобилями.

Новый Avante поступит в продажу на рынке Южной Кореи уже в третьем квартале текущего года. Глобальная версия седана под привычным названием Elantra дебютирует как модель 2027 модельного года. В дальнейшем компания также пообещала выпустить высокопроизводительную модификацию Elantra N с более крупным и мощным двигателем, однако её выпуск состоится позже.