Електромобілі та гібриди стали найкращим вибором американської асоціації автомобілістів

Американська автомобільна асоціація AAA опублікувала переможців Car Guide 2026 — щорічного довідника для покупців нових авто. Абсолютним переможцем став електричний Lucid Gravity Touring, який також виграв у категорії середньорозмірних SUV. Усі переможці цього року виявилися або повністю електричними, або гібридними моделями.

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Дороге пальне підсвітило електрифікацію

AAA прямо пов’язує інтерес до електромобілів і гібридів із високими цінами на пальне. Для американських покупців це вже не лише екологічний вибір, а спосіб зменшити витрати на щоденну експлуатацію.

Для України цей тренд теж зрозумілий. Коли бензин і дизель залишаються дорогими, покупці дедалі частіше рахують не лише ціну автомобіля, а й вартість кожного кілометра. Саме тому електромобілі, гібриди та економні силові установки стають дедалі важливішими у виборі авто.

Втім є нюанс. В Україні перевага електромобіля найбільше розкривається тоді, коли власник має доступ до домашньої зарядки. Якщо ж постійно користуватися комерційними швидкісними станціями, економія стає менш очевидною.

Головний переможець — Lucid Gravity Touring

Lucid Gravity Touring отримав одразу дві відзнаки: став найкращим середньорозмірним SUV і загальним переможцем AAA Car Guide 2026.

Для Lucid це важлива перемога, адже Gravity — нова модель, яка лише дебютувала у рейтингу AAA. Це електричний SUV, який має поєднати запас ходу, просторий салон, комфорт і сучасні системи допомоги водієві.

Вибір саме SUV теж не випадковий. У США, як і в Україні, кросовери та позашляховики залишаються одним із найпопулярніших форматів авто. Покупці цінують їх за універсальність, високий рівень комфорту та практичність.

Усі переможці — електро або гібриди

AAA розподілила автомобілі за вісьмома категоріями. І в кожній переміг або електромобіль, або гібрид.

Серед малих авто найкращим став Honda Civic Hybrid Sport Touring. Це єдиний гібрид серед переможців. У категорії середньорозмірних авто переміг електричний BMW i4 eDrive40 Gran Coupe, а серед великих авто — Lucid Air Pure.

У пікапах перше місце отримав Chevrolet Silverado EV LT Extended Range. У мінівенах переміг Volkswagen ID. Buzz Pro S Plus — сучасна електрична інтерпретація легендарного VW Bus.

Серед компактних SUV найкращим став Hyundai Ioniq 5 N, серед середньорозмірних SUV — Lucid Gravity Touring, а серед великих SUV — Hyundai Ioniq 9 Performance Limited.

Переможці AAA Car Guide 2026

Загальний переможець — Lucid Gravity Touring. Це ж авто стало найкращим у категорії середньорозмірних SUV.

У малому класі переміг Honda Civic Hybrid Sport Touring. Серед середньорозмірних легковиків AAA відзначила BMW i4 eDrive40 Gran Coupe. У великому класі переміг Lucid Air Pure.

Серед пікапів найкращим став Chevrolet Silverado EV LT Extended Range. У категорії мінівенів переміг Volkswagen ID. Buzz Pro S Plus. Серед малих SUV перше місце отримав Hyundai Ioniq 5 N, а серед великих SUV — Hyundai Ioniq 9 Performance Limited.

Фактично рейтинг AAA став ще одним сигналом для ринку: електрифіковані авто вже не є нішевими. Вони перемагають у різних форматах — від компактного седана до пікапа, мінівена та великого SUV.

Як AAA оцінювала автомобілі

AAA Car Guide не є конкурсом краси. Автомобілі оцінювали за 14 критеріями, серед яких системи безпеки, ефективність, гальмування, керованість, комфорт ходу, якість мультимедійної системи та зручність щоденного використання.

Усі машини тестує Automotive Research Center. Потім їх розподіляють за категоріями, щоб покупці могли порівнювати не абстрактно “найкраще авто”, а конкретні моделі в потрібному класі.

Окремий акцент зроблено на системах допомоги водієві. Переможці рейтингу мають сучасні ADAS-функції, зокрема автоматичне екстрене гальмування, допомогу утримання в смузі та інші системи активної безпеки.

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Чому це цікаво Україні

Більшість переможців AAA Car Guide 2026 — це моделі, створені передусім для американського ринку. Але їхній успіх показує глобальний тренд, який поступово впливає й на Україну.

Електромобілі більше не змагаються лише в окремій “зеленій” категорії. Вони вже перемагають бензинові та дизельні авто за сукупністю характеристик: динамікою, комфортом, технологіями, витратами на енергію та рівнем оснащення.

Для українського ринку це означає, що хвиля електрифікованих авто з США та Європи й надалі формуватиме вторинний ринок. Частина таких моделей може приїхати в Україну через кілька років як вживані авто, а деякі вже зараз цікаві імпортерам.

Особливо це стосується електричних SUV, мінівенів і пікапів. Вони дорогі новими, але з часом саме такі моделі можуть стати наступною хвилею імпорту з пробігом.

Чому електрифіковані авто перемогли