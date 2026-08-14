Hyundai Kona нового покоління кардинально зміниться й стане схожою на Kia Seltos

Шпигунські фотографії Carscoops, зроблені під час випробувань у спекотну погоду в Іспанії, демонструють серйозні зміни у зовнішності Hyundai Kona. Автомобіль був вкритий щільним камуфляжем, однак його загальні пропорції вже добре помітні.

На відміну від актуальної моделі, нова Kona, ймовірно, стане більш традиційним кросовером. Особливо помітною є схожість прототипу з новим Kia Seltos. Обидві моделі можуть мати спільні технічні рішення, хоча остаточні характеристики Hyundai поки не розкриває.

Що відомо про зовнішність?

Камуфляж приховує більшість деталей передньої частини, але вже можна розгледіти характерну архітектуру. Kona може отримати передню частину з елементами, що нагадують "акулячий ніс", та тонкою верхньою світловою панеллю. Основні фари розташовані нижче та ближче до центру. Також прототип має повітряні шторки й нижню частину бампера з чорного пластику.

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Профіль автомобіля демонструє похилий дах, виражені колісні арки та висхідну лінію боковини. На прототипі встановлені колеса, форма яких оптимізована для покращення аеродинаміки. Задня частина поки залишається менш зрозумілою – крізь камуфляж проглядаються задні ліхтарі, розташовані ближче до центру кузова, а також ширші двері багажника. Під заднім бампером можна помітити один наконечник вихлопної системи.

Інтер'єр Kona можуть оснастити великими дисплеями

Шпигунам не вдалося детально роздивитися салон нової Hyundai Kona. Водночас можна очікувати, що інтер'єр розвиватиме рішення, які Hyundai вже використовує у новіших моделях.

Зокрема, кросовер може отримати інформаційно-розважальну систему Pleos Connect із дисплеями діагоналлю 12,9 та 14,6 дюйма.

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