Hyundai вироблятиме більше автомобілів у Китаї для інших ринків

Першим сигналом цієї стратегії став дебют моделі Hyundai Elexio в Австралії – перший автомобіль бренду, виготовлений у Китаї та офіційно представлений на цьому ринку, повідомляє Auto24.

Читайте також: Hyundai представив новий електрокросовер EO за $16 870

Hyundai уже має потужну виробничу базу в Китаї, яка дозволяє випускати великі обсяги гібридних та електричних автомобілів. Наявність дослідницького центру в Шанхаї додатково підсилює потенціал регіону як ключового хабу для нових моделей.

Очікується, що саме Китай може стати важливим джерелом постачання наступників Hyundai Elexio та інших електрифікованих моделей для Австралії.

Глобальна мережа постачання

Наразі більшість моделей Hyundai для Австралії виробляються в Південній Кореї, однак бренд активно використовує й інші виробничі майданчики. Зокрема, Hyundai i30 та Hyundai Tucson постачаються з Чехії, а Hyundai i20 N імпортується з Туреччини.

Такий підхід дозволяє компанії оптимізовувати логістику без прив’язки до одного регіону.

Гнучкість замість прив’язки до країни

У Hyundai наголошують, що стратегія не обмежується лише Китаєм. Компанія аналізує всі свої глобальні виробничі майданчики, обираючи найефективніші варіанти для конкретних ринків. При цьому ключовим фактором є не лише собівартість, а й швидкість виробництва, доступність технологій і відповідність локальному попиту.

Електрифікація та нові моделі

Зростання ролі Китаю у виробництві пов’язане передусім із розвитком електромобілів та гібридів. Саме ці сегменти зараз активно розширює Hyundai, зокрема в SUV-класі. У майбутньому компанія також допускає, що нові моделі, включаючи пікапи, можуть вироблятися одразу в кількох регіонах, зокрема в Південно-Східній Азії, щоб швидше задовольняти глобальний попит.

Також цікаво: Якою буде нова Hyundai Elantra 2027: подробиці

Стратегія на майбутнє

Таким чином, Hyundai переходить до більш гнучкої моделі виробництва, де країна складання перестає бути визначальним фактором. Натомість компанія робить ставку на ефективність, швидкість постачання та розвиток електрифікованого транспорту. Поява Hyundai Elexio в Австралії може стати лише першим кроком у цьому напрямку.