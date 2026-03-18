Hyundai будет производить больше автомобилей в Китае для других рынков

Первым сигналом этой стратегии стал дебют модели Hyundai Elexio в Австралии – первый автомобиль бренда, изготовлен в Китае и официально представлен на этом рынке, сообщает Auto24.

Читайте также: Hyundai представил новый электрокроссовер EO за $16 870

Hyundai уже имеет мощную производственную базу в Китае, которая позволяет выпускать большие объемы гибридных и электрических автомобилей. Наличие исследовательского центра в Шанхае дополнительно усиливает потенциал региона как ключевого хаба для новых моделей. Ожидается, что именно Китай может стать важным источником поставок преемников Hyundai Elexio и других электрифицированных моделей для Австралии.

Глобальная сеть поставок

Сейчас большинство моделей Hyundai для Австралии производятся в Южной Корее, однако бренд активно использует и другие производственные площадки. В частности, Hyundai i30 и Hyundai Tucson поставляются из Чехии, а Hyundai i20 N импортируется из Турции. Такой подход позволяет компании оптимизировать логистику без привязки к одному региону.

Гибкость вместо привязки к стране

В Hyundai отмечают, что стратегия не ограничивается только Китаем. Компания анализирует все свои глобальные производственные площадки, выбирая эффективные варианты для конкретных рынков. При этом ключевым фактором является не только себестоимость, но и скорость производства, доступность технологий и соответствие локальному спросу.

Электрификация и новые модели

Рост роли Китая в производстве связан прежде всего с развитием электромобилей и гибридов. Именно эти сегменты сейчас активно расширяет Hyundai, в частности в SUV-классе. В будущем компания также допускает, что новые модели, включая пикапы, могут производиться сразу в нескольких регионах, в частности в Юго-Восточной Азии, чтобы быстрее удовлетворять глобальный спрос.

Также интересно: Какой будет новая Hyundai Elantra 2027: подробности

Стратегия на будущее

Таким образом, Hyundai переходит к более гибкой модели производства, где страна сборки перестает быть определяющим фактором. Вместо этого компания делает ставку на эффективность, скорость поставки и развитие электрифицированного транспорта. Появление Hyundai Elexio в Австралии может стать лишь первым шагом в этом направлении.