Какой будет новая Hyundai Elantra 2027: подробности

Если седьмое поколение запомнилось резкими гранями и диагональными линиями, то новая Elantra сделает ставку на более чистую, зрелую эстетику с футуристическими деталями. Спереди появится горизонтальная световая панель, тянущаяся вдоль всей ширины кузова и визуально расширяющая автомобиль. Основные светодиодные фары интегрируют в узкую решетку радиатора, под которой расположен больший трапециевидный воздухозаборник, отмечают инсайдеры Carscoops, сообщает Auto24.

Профиль изменится еще заметнее: задняя стойка получит нестандартную форму, а боковое стекло будет выглядеть так, будто “плавает” в пределах кузова. Сзади - тонкая горизонтальная полоса фонарей по всей ширине крышки багажника с дополнительными вертикальными элементами по краям.

Большие размеры и больше пространства

Новое поколение станет более габаритным. Общая длина вырастет примерно до 4765 мм, что на 55 мм больше, чем у предшественника. Ширина составит около 1855 мм - на 35 мм больше. Колесная база увеличится до 2750 мм, то есть плюс 30 мм между осями. В результате пассажиры получат больше пространства для ног как спереди, так и сзади, а также более широкий салон в зоне плеч.

Android вместо двойного экрана

Внутри произойдет настоящая цифровая революция. Вместо знакомой конфигурации с двумя объединенными дисплеями новая Elantra получит систему PLEOS Connect - собственную разработку Hyundai Motor Group. Она работает на базе Android Automotive, что позволяет устанавливать приложения, получать беспроводные обновления и пользоваться встроенным голосовым ассистентом Gleo AI.

Главный экран станет больше и займет центральное место на панели, а рядом разместится тонкая цифровая панель приборов. При этом производитель не отказывается полностью от физических кнопок: под дисплеем останется отдельный блок для ключевых функций и управления климатом. Такой компромисс должен понравиться тем, кто не хочет искать регулировку температуры в меню сенсорного интерфейса.

Двигатели: гибрид, атмосферник и турбо и турбо

Линейка силовых агрегатов будет близкой к той, что предлагает Kia K4. Базовым вариантом станет гибрид на основе 1,6-литрового бензинового двигателя с суммарной мощностью около 140 лошадиных сил. Также ожидается 2,0-литровый атмосферный четырехцилиндровый мотор мощностью 147 л.с., а для тех, кто хочет больше драйва, предложат 1,6-литровый турбодвигатель на 200 “лошадок”.

На отдельных рынках может появиться версия, работающая на сжиженном газе. Все модификации, по предварительным данным, останутся переднеприводными и будут работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Отдельно готовится спортивная версия Elantra N. Ей прогнозируют более 300 л.с. от 2,5-литрового турбомотора. В то же время механическая коробка передач, вероятно, исчезнет из перечня опций, что может разочаровать часть поклонников.

Конкуренты и позиционирование

В классе компактных седанов новая Elantra будет соревноваться с такими моделями, как Toyota Corolla, Mazda3, Honda Civic и Nissan Sentra. Официальная премьера ожидается в ближайшие месяцы, а старт продаж запланирован на начало 2027 года. Если все заявленные изменения реализуют в серийной версии, Elantra может существенно укрепить позиции в своем сегменте.