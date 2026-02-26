Hyundai готовит настоящий рамный пикап для США: что о нем известно

По предварительным данным Carscoops, модель получит рамную конструкцию - ключевой признак “настоящих” пикапов, ориентированных на работу, буксировки и бездорожья, отмечает Auto24. Дебют ожидается не ранее 2028 года, а производство могут развернуть в США с прицелом на экспорт.

Почему Hyundai меняет курс

Спрос на рамные пикапы в США остается стабильным, но рынок закрыт для новичков. Покупатели здесь особенно лояльны к проверенным брендам, а доля лидеров сегмента годами почти не меняется. Именно поэтому Hyundai планирует выйти с максимально конкурентной технической базой, а не с очередной “лайфстайл-моделью”. Важно и то, что локальное производство позволит избежать импортных пошлин на легкие грузовики и повысит доверие к новому продукту.

Концепт Hyundai Crater

Не копия Kia Tasman

Хотя в рамках концерна уже существует рамный пикап Kia Tasman, будущая модель Hyundai разрабатывается отдельно - при участии инженерных команд в США и Австралии. Это означает другую архитектуру, настройки подвески и позиционирования с учетом требований американского рынка.

Возможный внедорожник на той же платформе

Вместе с пикапом Hyundai рассматривает запуск рамного внедорожника. Дилеры в США активно поддерживают идею серийной версии концептуального оффроудера, который мог бы стать конкурентом для Ford Bronco и Jeep Wrangler. Создание двух моделей на общей платформе позволит распределить затраты на разработку и быстрее окупить инвестиции.

Возможное расширение в премиум-сегмент

В перспективе новая рамная архитектура может стать базой и для премиальных моделей бренда Genesis. Это открывает путь к созданию роскошного внедорожника или даже премиального пикапа с акцентом на комфорт и дизайн.

Когда ждать новинку

Hyundai официально подтверждает лишь намерение создать рамный пикап, но сроки запуска остаются предварительными. По нынешним планам модель появится до конца десятилетия, а детальные технические характеристики обнародуют ближе к дебюту.