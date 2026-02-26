Hyundai готує справжній рамний пікап для США: що про нього відомо

За попередніми даними Carscoops, модель отримає рамну конструкцію — ключову ознаку “справжніх” пікапів, орієнтованих на роботу, буксирування та бездоріжжя, зазначає Auto24. Дебют очікується не раніше 2028 року, а виробництво можуть розгорнути у США з прицілом на експорт.

Чому Hyundai змінює курс

Попит на рамні пікапи у США залишається стабільним, але ринок закритий для новачків. Покупці тут особливо лояльні до перевірених брендів, а частка лідерів сегмента роками майже не змінюється. Саме тому Hyundai планує вийти з максимально конкурентною технічною базою, а не з черговою “лайфстайл-моделлю”. Важливо й те, що локальне виробництво дозволить уникнути імпортних мит на легкі вантажівки та підвищить довіру до нового продукту.

Концепт Hyundai Crater

Не копія Kia Tasman

Хоча в межах концерну вже існує рамний пікап Kia Tasman, майбутня модель Hyundai розробляється окремо — за участі інженерних команд у США та Австралії. Це означає іншу архітектуру, налаштування підвіски та позиціювання з урахуванням вимог американського ринку.

Можливий позашляховик на тій самій платформі

Разом із пікапом Hyundai розглядає запуск рамного позашляховика. Дилери в США активно підтримують ідею серійної версії концептуального офроудера, який міг би стати конкурентом для Ford Bronco та Jeep Wrangler. Створення двох моделей на спільній платформі дозволить розподілити витрати на розробку та швидше окупити інвестиції.

Можливе розширення у преміумсегмент

У перспективі нова рамна архітектура може стати базою і для преміальних моделей бренду Genesis. Це відкриває шлях до створення розкішного позашляховика або навіть преміального пікапа з акцентом на комфорт і дизайн.

Коли чекати новинку

Hyundai офіційно підтверджує лише намір створити рамний пікап, але строки запуску залишаються попередніми. За нинішніми планами модель з’явиться до кінця десятиліття, а детальні технічні характеристики оприлюднять ближче до дебюту.