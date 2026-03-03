Якою буде нова Hyundai Elantra 2027: подробиці

Якщо сьоме покоління запам’яталося різкими гранями та діагональними лініями, то нова Elantra зробить ставку на більш чисту, зрілу естетику з футуристичними деталями. Спереду з’явиться горизонтальна світлова панель, що тягнеться вздовж усієї ширини кузова та візуально розширює автомобіль. Основні світлодіодні фари інтегрують у вузьку решітку радіатора, під якою розташований більший трапецієподібний повітрозабірник, зазначають інсайдери Carscoops, повідомляє Auto24.

Профіль зміниться ще помітніше: задня стійка отримає нестандартну форму, а бокове скло виглядатиме так, ніби “плаває” в межах кузова. Ззаду — тонка горизонтальна смуга ліхтарів по всій ширині кришки багажника з додатковими вертикальними елементами по краях.

Більші розміри та більше простору

Нове покоління стане габаритнішим. Загальна довжина зросте приблизно до 4765 мм, що на 55 мм більше, ніж у попередника. Ширина складе близько 1855 мм — на 35 мм більше. Колісна база збільшиться до 2750 мм, тобто плюс 30 мм між осями. У результаті пасажири отримають більше простору для ніг як спереду, так і ззаду, а також ширший салон у зоні плечей.

Android замість подвійного екрана

Усередині відбудеться справжня цифрова революція. Замість знайомої конфігурації з двома об’єднаними дисплеями нова Elantra отримає систему PLEOS Connect — власну розробку Hyundai Motor Group. Вона працює на базі Android Automotive, що дозволяє встановлювати додатки, отримувати бездротові оновлення та користуватися вбудованим голосовим асистентом Gleo AI.

Головний екран стане більшим і займе центральне місце на панелі, а поряд розміститься тонка цифрова панель приладів. При цьому виробник не відмовляється повністю від фізичних кнопок: під дисплеєм залишиться окремий блок для ключових функцій і керування кліматом. Такий компроміс має сподобатися тим, хто не хоче шукати регулювання температури в меню сенсорного інтерфейсу.

Двигуни: гібрид, атмосферник і турбо

Лінійка силових агрегатів буде близькою до тієї, що пропонує Kia K4. Базовим варіантом стане гібрид на основі 1,6-літрового бензинового двигуна із сумарною потужністю близько 140 кінських сил. Також очікується 2,0-літровий атмосферний чотирициліндровий мотор потужністю 147 к.с., а для тих, хто хоче більше драйву, запропонують 1,6-літровий турбодвигун на 200 “конячок”.

На окремих ринках може з’явитися версія, що працюватиме на зрідженому газі. Усі модифікації, за попередніми даними, залишаться передньопривідними та працюватимуть у парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням. Окремо готується спортивна версія Elantra N. Їй прогнозують понад 300 к.с. від 2,5-літрового турбомотора. Водночас механічна коробка передач, ймовірно, зникне з переліку опцій, що може розчарувати частину прихильників.

Конкуренти та позиціонування

У класі компактних седанів нова Elantra змагатиметься з такими моделями, як Toyota Corolla, Mazda3, Honda Civic та Nissan Sentra. Офіційна прем’єра очікується найближчими місяцями, а старт продажів запланований на початок 2027 року. Якщо всі заявлені зміни реалізують у серійній версії, Elantra може суттєво зміцнити позиції у своєму сегменті.