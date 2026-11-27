Як повідомляє видання Motor1, новинка стала третьою моделлю в спеціальній китайській лінійці Ioniq Planet. Компанія Hyundai вирішила продовжити свою космічну стратегію найменувань, тому назвала авто на честь найближчої до Сонця планети, і це жодним чином не пов'язано з американською маркою, яка припинила існування у 2011 році.

Дизайн субкомпактного SUV у яскравому кольорі Citrine Neon вийшов максимально нетиповим для корейського бренду. Розробники наділили електромобіль хижим передком, який самі ж описують як "акулячий ніс", що точно змусить посміхнутися фанатів старих моделей BMW.

Концепт отримав масивні 20-дюймові чорні диски з гумою Michelin Pilot Sport, зберігши при цьому цілком адекватний дорожній просвіт. Цікаво, що тут немає модних висувних дверних ручок – нові правила безпеки в Китаї фактично поставили хрест на такому рішенні.

Заміна батареї замість довгої зарядки

Точні технічні характеристики поки тримають у секреті, але корейці вже анонсували головну фішку майбутньої моделі. Спільно з гігантом CATL вони готують модифікацію Mercury, яка підтримуватиме технологію гарячої заміни акумулятора.

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Це означає, що водієві не доведеться чекати біля розетки. Завдяки мережі станцій Choco-Swap від CATL, яких у Китаї вже понад 2500, процес автоматичної заміни розрядженого блока на повний займає близько 100 секунд, що можна порівняти зі звичайною заправкою бензином.

Що ще готують корейці