ФОТО: Motor1|
Концепт Hyundai Mercury
Як повідомляє видання Motor1, новинка стала третьою моделлю в спеціальній китайській лінійці Ioniq Planet. Компанія Hyundai вирішила продовжити свою космічну стратегію найменувань, тому назвала авто на честь найближчої до Сонця планети, і це жодним чином не пов'язано з американською маркою, яка припинила існування у 2011 році.
Дизайн субкомпактного SUV у яскравому кольорі Citrine Neon вийшов максимально нетиповим для корейського бренду. Розробники наділили електромобіль хижим передком, який самі ж описують як "акулячий ніс", що точно змусить посміхнутися фанатів старих моделей BMW.
Концепт отримав масивні 20-дюймові чорні диски з гумою Michelin Pilot Sport, зберігши при цьому цілком адекватний дорожній просвіт. Цікаво, що тут немає модних висувних дверних ручок – нові правила безпеки в Китаї фактично поставили хрест на такому рішенні.
Заміна батареї замість довгої зарядки
Точні технічні характеристики поки тримають у секреті, але корейці вже анонсували головну фішку майбутньої моделі. Спільно з гігантом CATL вони готують модифікацію Mercury, яка підтримуватиме технологію гарячої заміни акумулятора.
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Це означає, що водієві не доведеться чекати біля розетки. Завдяки мережі станцій Choco-Swap від CATL, яких у Китаї вже понад 2500, процес автоматичної заміни розрядженого блока на повний займає близько 100 секунд, що можна порівняти зі звичайною заправкою бензином.
Що ще готують корейці
- Mercury – лише частина масштабного наступу Hyundai на найбільший авторинок світу. Вже наступного року компанія випустить подовжену версію Ioniq V, а на 2028 рік заплановано старт виробництва серійного варіанта концепту Earth.
- Ще за рік лінійку поповнять два нові автомобілі на альтернативних джерелах енергії. Йдеться не лише про чисті електромобілі, а й про гібриди, що підзаряджаються, та машини на водневих паливних елементах.