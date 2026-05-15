Hyundai оновила седан Grandeur: флагман з ціною в 30 тисяч доларів

Найпомітнішою зміною в екстер’єрі стала передня частина кузова із тоншою світлодіодною панеллю на всю ширину та компактнішими основними фарами. Решітка радіатора тепер візуально об'єднана з повітрозабірниками, що створює монолітний і чистий образ. Задня частина отримала оновлену світлову панель, куди перенесли покажчики поворотів, та нові хромовані елементи дифузора, пише Carscoops.

Читайте також: Hyundai IONIQ 9 отримав розкішну "чорну" версію Calligraphy Black Ink

Завдяки змінам у дизайні бамперів загальна довжина седана збільшилася на 15 мм і тепер становить 5050 мм. Окрім оновлених колісних дисків, палітра кольорів поповнилася відтінком Artistic Burgundy, доступним у глянцевому та матовому виконанні.

Технологічний прорив в інтер'єрі

Салон Grandeur зазнав радикальних змін. Центральне місце посідає новий 17-дюймовий сенсорний екран, що замінив роздільні дисплеї мультимедіа та клімат-контролю. Система працює на базі програмного забезпечення Hyundai Pleos Connect та підтримує персонального асистента Gleo AI, здатного обробляти складні голосові запити.

Серед унікальних рішень – дефлектори кліматичної системи з електричним керуванням, приховані в передній панелі, та “розумний” дах Smart Vision Roof, який змінює рівень прозорості. Для максимального комфорту передбачені сидіння Ergo Motion, тризонний клімат-контроль з очищувачем повітря та преміальна акустика Bose. Обробка салону шкірою Nappa, деревом та металевими акцентами створює атмосферу домашнього затишку.

Технічні вдосконалення та силові агрегати

Інженери зосередилися на покращенні динаміки та тиші в салоні. Жорсткість платформи підвищили за рахунок підсилення конструкції капота та передніх стійок. Електронно керована підвіска Preview, яка зчитує нерівності дороги за допомогою камери, доступна для версій із 19- та 20-дюймовими колесами. Також впроваджено систему Highway Body Motion Control для придушення вертикальних коливань кузова.

Лінійка двигунів включає три варіанти:

Гібрид: модернізована установка на базі 1,6-літрового турбодвигуна сукупною потужністю 237 к.с.

модернізована установка на базі 1,6-літрового турбодвигуна сукупною потужністю 237 к.с. Базовий ДВС: 2,5-літровий бензиновий агрегат потужністю 195 “конячок”.

2,5-літровий бензиновий агрегат потужністю 195 “конячок”. Флагманський V6: 3,5-літровий двигун на 296 кінських сил, доступний із системою повного приводу HTRAC.

Цінова політика

У Південній Кореї ціна оновленого Grandeur стартує від 28 100 доларів США. Топова версія Black Ink із повним приводом та максимальним набором опцій коштує близько 42 900 доларів. Цікаво, що у максимальній комплектації модель стає дорожчою за початкові версії Genesis G80, що свідчить про високий статус та амбіції флагмана Hyundai.

Історичний контекст: від ліцензійної копії до національної ікони