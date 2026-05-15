Hyundai оновила седан Grandeur: флагман з ціною в 30 тисяч доларів

Hyundai Grandeur 2027
Найпомітнішою зміною в екстер’єрі стала передня частина кузова із тоншою світлодіодною панеллю на всю ширину та компактнішими основними фарами. Решітка радіатора тепер візуально об'єднана з повітрозабірниками, що створює монолітний і чистий образ. Задня частина отримала оновлену світлову панель, куди перенесли покажчики поворотів, та нові хромовані елементи дифузора, пише Carscoops.
Завдяки змінам у дизайні бамперів загальна довжина седана збільшилася на 15 мм і тепер становить 5050 мм. Окрім оновлених колісних дисків, палітра кольорів поповнилася відтінком Artistic Burgundy, доступним у глянцевому та матовому виконанні.
Технологічний прорив в інтер'єрі
Салон Grandeur зазнав радикальних змін. Центральне місце посідає новий 17-дюймовий сенсорний екран, що замінив роздільні дисплеї мультимедіа та клімат-контролю. Система працює на базі програмного забезпечення Hyundai Pleos Connect та підтримує персонального асистента Gleo AI, здатного обробляти складні голосові запити.
Серед унікальних рішень – дефлектори кліматичної системи з електричним керуванням, приховані в передній панелі, та “розумний” дах Smart Vision Roof, який змінює рівень прозорості. Для максимального комфорту передбачені сидіння Ergo Motion, тризонний клімат-контроль з очищувачем повітря та преміальна акустика Bose. Обробка салону шкірою Nappa, деревом та металевими акцентами створює атмосферу домашнього затишку.
Технічні вдосконалення та силові агрегати
Інженери зосередилися на покращенні динаміки та тиші в салоні. Жорсткість платформи підвищили за рахунок підсилення конструкції капота та передніх стійок. Електронно керована підвіска Preview, яка зчитує нерівності дороги за допомогою камери, доступна для версій із 19- та 20-дюймовими колесами. Також впроваджено систему Highway Body Motion Control для придушення вертикальних коливань кузова.
Лінійка двигунів включає три варіанти:
- Гібрид: модернізована установка на базі 1,6-літрового турбодвигуна сукупною потужністю 237 к.с.
- Базовий ДВС: 2,5-літровий бензиновий агрегат потужністю 195 “конячок”.
- Флагманський V6: 3,5-літровий двигун на 296 кінських сил, доступний із системою повного приводу HTRAC.
Цінова політика
У Південній Кореї ціна оновленого Grandeur стартує від 28 100 доларів США. Топова версія Black Ink із повним приводом та максимальним набором опцій коштує близько 42 900 доларів. Цікаво, що у максимальній комплектації модель стає дорожчою за початкові версії Genesis G80, що свідчить про високий статус та амбіції флагмана Hyundai.
Історичний контекст: від ліцензійної копії до національної ікони
- Історія Hyundai Grandeur розпочалася у 1986 році, коли модель дебютувала як перший справжній люксовий автомобіль бренду. Цікаво, що перше покоління не було власною розробкою корейців – воно було створене у співпраці з Mitsubishi і фактично було перейменованою моделлю Mitsubishi Debonair.
- З виходом третього покоління (XG) у 1998 році Hyundai повністю перейшла на власні розробки. Саме ця модель відкрила для лінійки шлях на глобальний ринок під назвою Azera. Поточний Grandeur сьомого покоління своєю стилістикою віддає данину поваги саме тому самому оригінальному автомобілю, поєднуючи ретро-футуризм із сучасними технологіями.