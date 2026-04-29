Hyundai IONIQ 9 отримав розкішну "чорну" версію Calligraphy Black Ink

Головною особливістю виконання Black Ink став радикальний темний декор, що відповідає останнім трендам автомобільної моди, зазначає Carscoops. Екстер’єр кросовера позбувся традиційного світлого хрому. Замість нього використовуються чорна хромована захисна пластина спереду, матові емблеми та рамки вікон, глянцеві чорні рейлінги на даху, ексклюзивні 21-дюймові диски у формі турбіни, виконані у темному кольорі.

Для клієнтів, які бажають абсолютного монохрому, пропонується спеціальний відтінок кузова Abyss Black Pearl. Темна тема плавно переходить у салон, де панує оббивка H-Tex чорного кольору, доповнена алюмінієвими вставками та еко-замшею на стелі.

Максимальний комфорт для шести пасажирів

Внутрішній простір IONIQ 9 у топовій комплектації розрахований на шістьох осіб. Перший та другий ряди отримали фірмові “сидіння для відпочинку” (Relaxation Seats), які оснащені електрорегулюванням, підігрівом та вентиляцією. Навіть пасажири третього ряду не залишилися без уваги, адже для них також передбачено обігрів.

Технологічне оснащення включає панорамний скляний дах, цифрові дзеркала заднього виду та преміальну акустику Bose з 14 динаміками. На передній панелі розташовано два вигнуті екрани по 12,3 дюйма кожен, а водій додатково отримує 10-дюймовий проєкційний дисплей на лобове скло.

Потужність та швидкість зарядки

Технічна начинка версії Black Ink відповідає статусу “Performance”. Кросовер оснащений системою повного приводу з двома двигунами, що сукупно видають 315 кВт (428 к.с.) та 699 Нм крутного моменту. Енергію забезпечує масивна акумуляторна батарея ємністю 110,3 кВт-год, що дозволяє проїжджати до 501 км на одному заряді. Завдяки підтримці надшвидких зарядок потужністю 350 кВт, поповнити запас енергії з 10% до 80% можна лише за 24 хвилини.

“Ціна питання”?

Очікується, що IONIQ 9 Performance Calligraphy Black Ink надійде до дилерських центрів вже цього літа. Точні ціни оголосять пізніше, проте експерти прогнозують вартість близько 80 000 доларів на ринку США. Це робить новинку значно дорожчою за стандартну версію Calligraphy 2026 року, ціна на яку стартує від 74 990 доларів.

