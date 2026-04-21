Hyundai презентував новий IONIQ 3 із запасом ходу до 496 кілометрів

Як зазначає автовиробник, IONIQ 3 отримав незвичний силует, який самі розробники називають “аеродинамічним хетчбеком”. Довжина автомобіля становить від 4155 до 4170 мм, що робить його близьким за габаритами до моделі Bayon, проте колісна база у 2680 мм забезпечує простір салону на рівні седана Elantra.

Попри масивне пластикове облицювання та кремезну задню частину, інженерам вдалося досягти гідного коефіцієнта лобового опору у 0,263. Стилістично модель виділяється розділеною світлодіодною оптикою з чотирма крапками, що символізують літеру “H” азбукою Морзе. На вибір покупцям запропонують як базову версію на 16-дюймових дисках, так і спортивне виконання N Line із 19-дюймовими колесами, інтегрованим дифузором та агресивним обвісом у чорному глянці.

Інтер'єр з технологіями Google та продумана ергономіка

Салон орієнтований на максимальну практичність. Центральне місце займає 14,6-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи Pleos на базі Google, яка вперше дебютує в серійній моделі. Для зручності водія розробники зберегли ряд фізичних перемикачів для керування кліматом та тактильні кнопки на кермі.

Інженери перенесли важіль перемикання передач на підрульову колонку, що дозволило звільнити місце на центральному тунелі для бездротової зарядки та додаткових відсіків. Багажне відділення об'ємом 441 літр має подвійну підлогу та додатковий бокс Megabox під нею. Комфорт пасажирів забезпечують сидіння Relaxation з вентиляцією, аудіосистема Bose Premium та панорамний люк.

Технічні характеристики та версії силових установок

IONIQ 3 використовує 400-вольтову архітектуру та на старті продажів буде доступний у двох передньопривідних модифікаціях:

Standard Range: електродвигун потужністю 144 к.с. та батарея ємністю 42,2 кВт-год із запасом ходу до 344 км;

Long Range: двигун на 133 к.с. та акумулятор ємністю 61 кВт-год, що дозволяє проїхати до 496 км без підзарядки (за циклом WLTP).

Обидві конфігурації мають ідентичний крутний момент у 250 Нм. Окрім стандартних моделей, підрозділ Hyundai N вже вивчає можливість випуску “гарячої” версії хетчбека з двомоторною установкою потужністю до 292 к.с., що поставить його в один ряд із топовими представниками сегмента.

У Європі IONIQ 3 виходить у найбільш насичений сегмент, де йому доведеться змагатися з такими моделями, як Kia EV3, Volvo EX30, Jeep Avenger та Renault 5 E-Tech. За словами президента Hyundai Motor Europe Ксав'є Мартіне, цей автомобіль створений для реальних повсякденних потреб, поєднуючи найкращу в класі аеродинаміку з надзвичайною практичністю.