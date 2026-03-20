Оновлений Volvo EX30 отримав нижчу ціну після відкличної кампанії

Оновлення моделі відбулося на тлі гучного відкликання понад 40 тисяч електричних кросоверів Volvo EX30 по всьому світу, зазначає Auto24. Причиною стали потенційні проблеми з перегрівом акумуляторів, які могли призвести до ризику займання. Саме цей фактор, ймовірно, змусив виробника не лише переглянути технічну частину, а й скоригувати цінову політику для відновлення довіри клієнтів.

Нагадаємо: Volvo відкликає понад 40 тисяч популярних електромобілів EX30 через ризик пожежі

Три версії та нова базова комплектація

Оновлений Volvo EX30 тепер доступний у трьох конфігураціях, серед яких ключовою новинкою стала версія RWD Plus, пише CarNewsChina. Вона замінила попередню базову модифікацію та отримала розширене оснащення, включаючи сучасні системи допомоги водієві, панорамний дах, електропривод дверей багажника та преміальну аудіосистему. Попри покращення оснащення, запас ходу у цієї версії залишився на рівні 410 км за китайським циклом CLTC.

Запас ходу, динаміка та зарядка

Лінійка силових установок Volvo EX30 охоплює як базові задньопривідні версії, так і потужний повнопривідний варіант. Початкові моделі пропонують до 268 к.с. і розгін до 100 км/год приблизно за 5,7 секунди, тоді як топова AWD Performance Ultra видає вже 422 к.с. і розганяється до «сотні» всього за 3,6 секунди.

Максимальний запас ходу сягає 590 км (CLTC), що є конкурентним показником у сегменті компактних електрокросоверів. Важливо, що всі версії підтримують швидку зарядку – від 10% до 80% приблизно за 26–28 хвилин, що робить модель зручною для щоденного використання.

Акумулятори: нові постачальники та зміни

Після ситуації з відкликанням Volvo переглянула підхід до постачальників батарей. Базова версія RWD Plus тепер оснащується LFP-акумуляторами від Rept Battero, тоді як дорожчі модифікації використовують літієві батареї від Sunwoda. Цікаво, що раніше між Geely та Sunwoda виник судовий конфлікт через ризики пожеж, який завершився фінансовим врегулюванням. Це може свідчити про серйозну роботу над безпекою батарей та усуненням попередніх недоліків.

Також цікаво: Volvo EX30 отримав мінімальний цінник, але втратив 45% потужності

Що означає зниження ціни для ринку

Зниження стартової ціни на Volvo EX30 є чітким сигналом: виробник намагається посилити позиції у надзвичайно конкурентному сегменті електромобілів, особливо в Китаї. Водночас це також спосіб компенсувати репутаційні втрати після відкликання та зробити модель привабливішою для нових покупців.