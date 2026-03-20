Обновленный Volvo EX30 2026 получил более низкую цену после отзывной кампании

Обновление модели произошло на фоне громкого отзыва более 40 тысяч электрических кроссоверов Volvo EX30 по всему миру, отмечает Auto24. Причиной стали потенциальные проблемы с перегревом аккумуляторов, которые могли привести к риску воспламенения. Именно этот фактор, вероятно, заставил производителя не только пересмотреть техническую часть, но и скорректировать ценовую политику для восстановления доверия клиентов.

Три версии и новая базовая комплектация

Обновленный Volvo EX30 теперь доступен в трех конфигурациях, среди которых ключевой новинкой стала версия RWD Plus, пишет CarNewsChina. Она заменила предыдущую базовую модификацию и получила расширенное оснащение, включая современные системы помощи водителю, панорамную крышу, электропривод двери багажника и премиальную аудиосистему. Несмотря на улучшение оснащения, запас хода у этой версии остался на уровне 410 км по китайскому циклу CLTC.

Запас хода, динамика и зарядка

Линейка силовых установок Volvo EX30 охватывает как базовые заднеприводные версии, так и мощный полноприводный вариант. Начальные модели предлагают до 268 л.с. и разгон до 100 км/ч примерно за 5,7 секунды, тогда как топовая AWD Performance Ultra выдает уже 422 л.с. и разгоняется до "сотни" всего за 3,6 секунды.

Максимальный запас хода достигает 590 км (CLTC), что является конкурентным показателем в сегменте компактных электрокроссоверов. Важно, что все версии поддерживают быструю зарядку – от 10% до 80% примерно за 26–28 минут, что делает модель удобной для ежедневного использования.

Аккумуляторы: новые поставщики и изменения

После ситуации с отзывом Volvo пересмотрела подход к поставщикам батарей. Базовая версия RWD Plus теперь оснащается LFP-аккумуляторами от Rept Battero, тогда как более дорогие модификации используют литиевые батареи от Sunwoda. Интересно, что ранее между Geely и Sunwoda возник судебный конфликт из-за рисков пожаров, который завершился финансовым урегулированием. Это может свидетельствовать о серьезной работе над безопасностью батарей и устранением предыдущих недостатков.

Что означает снижение цены для рынка

Снижение стартовой цены на Volvo EX30 является четким сигналом: производитель пытается усилить позиции в чрезвычайно конкурентном сегменте электромобилей, особенно в Китае. В то же время это также способ компенсировать репутационные потери после отзыва и сделать модель более привлекательной для новых покупателей.