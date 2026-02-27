Volvo EX30 отримав мінімальний цінник, але втратив 45% потужності

Як повідомляє Auto24, тепер базова версія EX30 для Європи оснащується електродвигуном потужністю 110 кВт (148 к.с.). Для порівняння, стандартна одномоторна версія розвиває 268 к.с., а двомоторна — 422 кінські сили.

Новий базовий варіант доступний з двома акумуляторами: ємністю 51 кВт-год з запасом ходу до 339 км за циклом WLTP, або на 69 кВт-год, що забезпечує до 476 кілометрів. Таким чином, покупці отримують більш доступну точку входу до модельного ряду без зміни габаритів чи оснащення.

EX30 тепер може живити електроприлади

Volvo також заявляє, що EX30 апаратно сумісний із функцією Vehicle-to-Load (V2L). За допомогою спеціального адаптера автомобіль зможе живити зовнішні пристрої. Функція впроваджуватиметься поступово на окремих ринках. Важливо, що як V2L, так і новий інтерфейс користувача надійдуть через бездротове оновлення вже цього літа. Крім того, мультимедійна система отримала перероблене меню налаштувань та налаштовувану панель контенту.

Black Edition: більше чорного стилю

Окрему увагу привертає нова версія Black Edition. Вона доступна у кольорах Onyx Black, Vapour Grey та Crystal White, але всі хромовані елементи, а також 19-дюймові легкосплавні диски, логотипи та декоративні елементи замінені глянцево-чорними. В салоні використовується оббивка Nordico з контрастною строчкою та темним лляним декором. Також з’явилася нова світла тема інтер’єру Harvest із переробленого текстилю та світлими вставками.

Виробництво переїхало до Європи

Щоб уникнути імпортних мит ЄС на китайські електромобілі, Volvo перенесла виробництво EX30 для європейського ринку з Китаю до Бельгії. Ціни на оновлену лінійку будуть оголошені пізніше, але поява менш потужної версії прямо вказує на прагнення зробити модель доступнішою на фоні жорсткої конкуренції в сегменті компактних електрокросоверів.

Що це означає для ринку

Новий базовий EX30 робить ставку не на максимальну динаміку, а на оптимальний баланс ціни та запасу ходу. Для міських умов 148 к.с. більш ніж достатньо, а запас ходу до 476 км виглядає конкурентним показником. Volvo продовжує розширювати можливості свого найменшого електрокросовера не змінюючи концепцію, але додаючи варіативності та функціоналу.