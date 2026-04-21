Hyundai презентовал новый IONIQ 3 с запасом хода до 496 километров

Как отмечает автопроизводитель, IONIQ 3 получил необычный силуэт, который сами разработчики называют “аэродинамическим хэтчбеком”. Длина автомобиля составляет от 4155 до 4170 мм, что делает его близким по габаритам к модели Bayon, однако колесная база в 2680 мм обеспечивает пространство салона на уровне седана Elantra.

Несмотря на массивную пластиковую облицовку и коренастую заднюю часть, инженерам удалось достичь достойного коэффициента лобового сопротивления в 0,263. Стилистически модель выделяется разделенной светодиодной оптикой с четырьмя точками, символизирующими букву “H” азбукой Морзе. На выбор покупателям предложат как базовую версию на 16-дюймовых дисках, так и спортивное исполнение N Line с 19-дюймовыми колесами, интегрированным диффузором и агрессивным обвесом в черном глянце.

Интерьер с технологиями Google и продуманная эргономика

Салон ориентирован на максимальную практичность. Центральное место занимает 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Pleos на базе Google, которая впервые дебютирует в серийной модели. Для удобства водителя разработчики сохранили ряд физических переключателей для управления климатом и тактильные кнопки на руле.

Инженеры перенесли рычаг переключения передач на подрулевую колонку, что позволило освободить место на центральном тоннеле для беспроводной зарядки и дополнительных отсеков. Багажное отделение объемом 441 литр имеет двойной пол и дополнительный бокс Megabox под ним. Комфорт пассажиров обеспечивают сиденья Relaxation с вентиляцией, аудиосистема Bose Premium и панорамный люк.

Технические характеристики и версии силовых установок

IONIQ 3 использует 400-вольтовую архитектуру и на старте продаж будет доступен в двух переднеприводных модификациях:

Standard Range: электродвигатель мощностью 144 л.с. и батарея емкостью 42,2 кВт-ч с запасом хода до 344 км;

Long Range: двигатель на 133 л.с. и аккумулятор емкостью 61 кВт-ч, что позволяет проехать до 496 км без подзарядки (по циклу WLTP).

Обе конфигурации имеют идентичный крутящий момент в 250 Нм. Кроме стандартных моделей, подразделение Hyundai N уже изучает возможность выпуска “горячей” версии хэтчбека с двухмоторной установкой мощностью до 292 л.с., что поставит его в один ряд с топовыми представителями сегмента.

В Европе IONIQ 3 выходит в наиболее насыщенный сегмент, где ему придется соревноваться с такими моделями, как Kia EV3, Volvo EX30, Jeep Avenger и Renault 5 E-Tech. По словам президента Hyundai Motor Europe Ксавье Мартине, этот автомобиль создан для реальных повседневных потребностей, сочетая лучшую в классе аэродинамику с чрезвычайной практичностью.