Hyundai показала новий Ioniq V: футуристичний седан із дизайном суперкара

Дизайн Ioniq V викликав жваві дискусії через своє сміливе поєднання форм. Клиноподібний дизайн передньої частини нагадує італійські суперкари, зокрема Lamborghini Temerario, тоді як гострі грані та мінімалістичні фари викликають асоціації з Tesla Cybertruck. Незважаючи на низький силует, автомобіль має досить високу посадку, притаманну кросоверам, що робить його вигляд унікальним у сегменті електричних седанів.

За габаритами новинка близька до моделі IONIQ 6: довжина становить 4900 мм, ширина – 1890 мм, а колісна база – 2900 мм, повідомляє Carscoops.

Цифрова революція в інтер'єрі

Головною особливістю салону став надтонкий 27-дюймовий панорамний дисплей із роздільною здатністю 4K, який займає майже всю ширину приладової панелі. Мультимедійна система доповнена проєкційним екраном, що виводить підказки безпосередньо перед очима водія.

В перелік оснащення також входить преміальна аудіосистема з вісьмома динаміками та підтримкою технології об'ємного звуку Dolby Atmos. Атмосферне підсвічування салону інтегроване в загальну стилістику Origin, створюючи ефект високотехнологічної лабораторії.

Технології та запас ходу

Hyundai Ioniq V базується на просунутій 800-вольтовій архітектурі, що дозволяє використовувати надшвидкісні зарядні станції. Хоча детальні характеристики двигунів поки тримаються в секреті, виробник підтвердив наявність версії з великим запасом ходу. Заявлена автономність за китайським циклом CLTC перевищує 600 км.

Експанція Hyundai в Китаї: в чому інтерес виробника?

Компанія Hyundai планує представити в Китаї понад 20 моделей гібридів та електромобілів у Китаї протягом наступних 5 років. Корейський виробник використовує китайський ринок як “своєрідний майданчик для експериментів” – саме через це відбувся запуск окремого суббренду Ioniq.

Нагадаємо, що серійна версія другого концепту під назвою Earth дебютує вже наступного року. Загалом, технології, що стануть масовими в КНР, згодом можуть з’явитись в глобальних моделях й саме тому Hyundai розширює свою лінійку в Піднебесній.