Hyundai показала новый Ioniq V: футуристический седан с дизайном суперкара

Дизайн Ioniq V вызвал оживленные дискуссии из-за своего смелого сочетания форм. Клиновидный дизайн передней части напоминает итальянские суперкары, в частности Lamborghini Temerario, тогда как острые грани и минималистичные фары вызывают ассоциации с Tesla Cybertruck. Несмотря на низкий силуэт, автомобиль имеет достаточно высокую посадку, присущую кроссоверам, что делает его вид уникальным в сегменте электрических седанов.

По габаритам новинка близка к модели IONIQ 6: длина составляет 4900 мм, ширина – 1890 мм, а колесная база – 2900 мм, сообщает Carscoops.

Цифровая революция в интерьере

Главной особенностью салона стал сверхтонкий 27-дюймовый панорамный дисплей с разрешением 4K, который занимает почти всю ширину приборной панели. Мультимедийная система дополнена проекционным экраном, выводящим подсказки непосредственно перед глазами водителя.

В перечень оснащения также входит премиальная аудиосистема с восемью динамиками и поддержкой технологии объемного звука Dolby Atmos. Атмосферная подсветка салона интегрирована в общую стилистику Origin, создавая эффект высокотехнологичной лаборатории.

Технологии и запас хода

Hyundai Ioniq V базируется на продвинутой 800-вольтовой архитектуре, что позволяет использовать сверхскоростные зарядные станции. Хотя детальные характеристики двигателей пока держатся в секрете, производитель подтвердил наличие версии с большим запасом хода. Заявленная автономность по китайскому циклу CLTC превышает 600 км.

Экспансия Hyundai в Китае: в чем интерес производителя?

Компания Hyundai планирует представить в Китае более 20 моделей гибридов и электромобилей в Китае в течение следующих 5 лет. Корейский производитель использует китайский рынок как “своеобразную площадку для экспериментов” – именно поэтому состоялся запуск отдельного суббренда Ioniq.

Напомним, что серийная версия второго концепта под названием Earth дебютирует уже в следующем году. В общем, технологии, которые станут массовыми в КНР, впоследствии могут появиться в глобальных моделях и именно поэтому Hyundai расширяет свою линейку в Поднебесной.