Hyundai IONIQ 9 получил роскошную "черную" версию Calligraphy Black Ink

Главной особенностью исполнения Black Ink стал радикальный темный декор, что соответствует последним трендам автомобильной моды, отмечает Carscoops. Экстерьер кроссовера лишился традиционного светлого хрома. Вместо него используются черная хромированная защитная пластина спереди, матовые эмблемы и рамки окон, глянцевые черные рейлинги на крыше, эксклюзивные 21-дюймовые диски в форме турбины, выполнены в темном цвете.

Для клиентов, желающих абсолютного монохрома, предлагается специальный оттенок кузова Abyss Black Pearl. Темная тема плавно переходит в салон, где царит обивка H-Tex черного цвета, дополнена алюминиевыми вставками и эко-замшей на потолке.

Максимальный комфорт для шести пассажиров

Внутреннее пространство IONIQ 9 в топовой комплектации рассчитано на шесть человек. Первый и второй ряды получили фирменные “сиденья для отдыха” (Relaxation Seats), которые оснащены электрорегулировкой, подогревом и вентиляцией. Даже пассажиры третьего ряда не остались без внимания, ведь для них также предусмотрен обогрев.

Технологическое оснащение включает панорамную стеклянную крышу, цифровые зеркала заднего вида и премиальную акустику Bose с 14 динамиками. На передней панели расположены два изогнутые экраны по 12,3 дюйма каждый, а водитель дополнительно получает 10-дюймовый проекционный дисплей на лобовое стекло.

Мощность и скорость зарядки

Техническая начинка версии Black Ink соответствует статусу “Performance”. Кроссовер оснащен системой полного привода с двумя двигателями, что совокупно выдают 315 кВт (428 л.с.) и 699 Нм крутящего момента. Энергию обеспечивает массивная аккумуляторная батарея емкостью 110,3 кВт-ч, позволяющая проезжать до 501 км на одном заряде. Благодаря поддержке сверхбыстрых зарядок мощностью 350 кВт, пополнить запас энергии с 10% до 80% можно всего за 24 минуты.

“Цена вопроса”?

Ожидается, что IONIQ 9 Performance Calligraphy Black Ink поступит в дилерские центры уже этим летом. Точные цены объявят позже, однако эксперты прогнозируют стоимость около 80 000 долларов на рынке США. Это делает новинку значительно дороже стандартной версии Calligraphy 2026 года, цена на которую стартует от 74 990 долларов.

Какие новинки недавно представила компания Hyundai?