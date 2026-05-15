Hyundai обновила седан Grandeur: флагман по цене в 30 тысяч долларов

Самым заметным изменением в экстерьере стала передняя часть кузова с более тонкой светодиодной панелью во всю ширину и компактными основными фарами. Решетка радиатора теперь визуально объединена с воздухозаборниками, что создает монолитный и чистый образ. Задняя часть получила обновленную световую панель, куда перенесли указатели поворотов, и новые хромированные элементы диффузора, пишет Carscoops.

Благодаря изменениям в дизайне бамперов общая длина седана увеличилась на 15 мм и теперь составляет 5050 мм. Кроме обновленных колесных дисков, палитра цветов пополнилась оттенком Artistic Burgundy, доступным в глянцевом и матовом исполнении.

Технологический прорыв в интерьере

Салон Grandeur претерпел радикальные изменения. Центральное место занимает новый 17-дюймовый сенсорный экран, заменивший раздельные дисплеи мультимедиа и климат-контроля. Система работает на базе программного обеспечения Hyundai Pleos Connect и поддерживает персонального ассистента Gleo AI, способного обрабатывать сложные голосовые запросы.

Среди уникальных решений – дефлекторы климатической системы с электрическим управлением, скрытые в передней панели, и “умная” крыша Smart Vision Roof, которая меняет уровень прозрачности. Для максимального комфорта предусмотрены сиденья Ergo Motion, трехзонный климат-контроль с очистителем воздуха и премиальная акустика Bose. Отделка салона кожей Nappa, деревом и металлическими акцентами создает атмосферу домашнего уюта.

Технические усовершенствования и силовые агрегаты

Инженеры сосредоточились на улучшении динамики и тишины в салоне. Жесткость платформы повысили за счет усиления конструкции капота и передних стоек. Электронно управляемая подвеска Preview, которая считывает неровности дороги с помощью камеры, доступна для версий с 19- и 20-дюймовыми колесами. Также внедрена система Highway Body Motion Control для подавления вертикальных колебаний кузова.

Линейка двигателей включает три варианта:

Гибрид: модернизированная установка на базе 1,6-литрового турбодвигателя совокупной мощностью 237 л.с.

2,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 195 "лошадок".

2,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 195 “лошадок”. Флагманский V6: 3,5-литровый двигатель на 296 лошадиных сил, доступен с системой полного привода HTRAC.

Ценовая политика

В Южной Корее цена обновленного Grandeur стартует от 28 100 долларов США. Топовая версия Black Ink с полным приводом и максимальным набором опций стоит около 42 900 долларов. Интересно, что в максимальной комплектации модель становится дороже начальных версий Genesis G80, что свидетельствует о высоком статусе и амбициях флагмана Hyundai.

Исторический контекст: от лицензионной копии до национальной иконы