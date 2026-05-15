Hyundai обновила седан Grandeur: флагман по цене в 30 тысяч долларов

Hyundai Grandeur 2027
Самым заметным изменением в экстерьере стала передняя часть кузова с более тонкой светодиодной панелью во всю ширину и компактными основными фарами. Решетка радиатора теперь визуально объединена с воздухозаборниками, что создает монолитный и чистый образ. Задняя часть получила обновленную световую панель, куда перенесли указатели поворотов, и новые хромированные элементы диффузора, пишет Carscoops.
Благодаря изменениям в дизайне бамперов общая длина седана увеличилась на 15 мм и теперь составляет 5050 мм. Кроме обновленных колесных дисков, палитра цветов пополнилась оттенком Artistic Burgundy, доступным в глянцевом и матовом исполнении.
Технологический прорыв в интерьере
Салон Grandeur претерпел радикальные изменения. Центральное место занимает новый 17-дюймовый сенсорный экран, заменивший раздельные дисплеи мультимедиа и климат-контроля. Система работает на базе программного обеспечения Hyundai Pleos Connect и поддерживает персонального ассистента Gleo AI, способного обрабатывать сложные голосовые запросы.
Среди уникальных решений – дефлекторы климатической системы с электрическим управлением, скрытые в передней панели, и “умная” крыша Smart Vision Roof, которая меняет уровень прозрачности. Для максимального комфорта предусмотрены сиденья Ergo Motion, трехзонный климат-контроль с очистителем воздуха и премиальная акустика Bose. Отделка салона кожей Nappa, деревом и металлическими акцентами создает атмосферу домашнего уюта.
Технические усовершенствования и силовые агрегаты
Инженеры сосредоточились на улучшении динамики и тишины в салоне. Жесткость платформы повысили за счет усиления конструкции капота и передних стоек. Электронно управляемая подвеска Preview, которая считывает неровности дороги с помощью камеры, доступна для версий с 19- и 20-дюймовыми колесами. Также внедрена система Highway Body Motion Control для подавления вертикальных колебаний кузова.
Линейка двигателей включает три варианта:
- Гибрид: модернизированная установка на базе 1,6-литрового турбодвигателя совокупной мощностью 237 л.с.
- Базовый ДВС: 2,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 195 “лошадок”.
- Флагманский V6: 3,5-литровый двигатель на 296 лошадиных сил, доступен с системой полного привода HTRAC.
Ценовая политика
В Южной Корее цена обновленного Grandeur стартует от 28 100 долларов США. Топовая версия Black Ink с полным приводом и максимальным набором опций стоит около 42 900 долларов. Интересно, что в максимальной комплектации модель становится дороже начальных версий Genesis G80, что свидетельствует о высоком статусе и амбициях флагмана Hyundai.
Исторический контекст: от лицензионной копии до национальной иконы
- История Hyundai Grandeur началась в 1986 году, когда модель дебютировала как первый настоящий люксовый автомобиль бренда. Интересно, что первое поколение не было собственной разработкой корейцев – оно было создано в сотрудничестве с Mitsubishi и фактически было переименованной моделью Mitsubishi Debonair.
- С выходом третьего поколения (XG) в 1998 году Hyundai полностью перешла на собственные разработки. Именно эта модель открыла для линейки путь на глобальный рынок под названием Azera. Текущий Grandeur седьмого поколения своей стилистикой отдает дань уважения именно тому самому оригинальному автомобилю, сочетая ретро-футуризм с современными технологиями.