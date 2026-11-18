Як повідомляє видання Motor1, презентація бензинової версії 2027 модельного року та гібрида 2028 року пройде у форматі прямої трансляції за участю топменеджменту компанії. Наразі виробник тримає в суворому секреті точні технічні характеристики, ціни та дати старту продажів.

Цікаво, що корейці роблять серйозну ставку на цей сегмент, тоді як багато конкурентів відмовляються від класичних чотиридверок. Лише за перші десять місяців 2026 року дилери продали понад 140 тисяч екземплярів поточної генерації, що забезпечило моделі впевнене третє місце після таких бестселерів як Toyota Corolla та Honda Civic.

Що відомо про дизайн та техніку

На батьківщині в Південній Кореї автомобіль вже дебютував під звичним для місцевого ринку ім'ям Avante. Судячи з офіційних тизерів та корейської версії, новинка отримає значно агресивнішу передню частину з тонкими світлодіодними смугами та "квадратним" носом, що прийде на зміну м'яким лініям попередника.

У салоні очікується більше простору та поява величезного сенсорного екрана. Головною фішкою інтер'єру має стати нова інформаційно-розважальна система Pleos Connect на базі Android, яка працюватиме в парі з голосовим помічником зі штучним інтелектом Gleo.

Щодо моторної гами, то корейська модифікація оснащується 2,0-літровим бензиновим двигуном на 147 кінських сил та 1,6-літровим гібридом потужністю 155 "конячок". Експерти прогнозують, що ці агрегати перекочують і на глобальну версію, проте офіційні показники витрати пального для ринку США поки не опубліковані.

Плани на спортивні версії

Для фанатів драйву є окрема гарна новина, адже Hyundai планує розширити свою спортивну лінійку N до семи моделей вже до 2030 року. Наступне покоління "гарячої" Elantra N вже перебуває в стадії активної розробки, а тестові прототипи неодноразово потрапляли в об'єктиви фотошпигунів.