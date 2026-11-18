Как сообщает издание Motor1, презентация бензиновой версии 2027 модельного года и гибрида 2028 пройдет в формате прямой трансляции с участием топменеджмента компании. Пока производитель держит в строгом секрете точные технические характеристики, цены и даты старта продаж.

Интересно, что корейцы делают серьезную ставку на этот сегмент, в то время как многие конкуренты отказываются от классических четырехдверок. Только за первые десять месяцев 2026 года дилеры продали более 140 тысяч экземпляров текущей генерации, что обеспечило модели уверенное третье место после таких бестселлеров, как Toyota Corolla и Honda Civic.

Что известно о дизайне и технике

На родине в Южной Корее автомобиль уже дебютировал под привычным для местного рынка именем Avante. Судя по официальным тизерам и корейской версии, новинка получит гораздо более агрессивную переднюю часть с тонкими светодиодными полосами и "квадратным" носом, что придет на смену мягким линиям предшественника.

В салоне ожидается больше простора и появление огромного сенсорного экрана. Главной фишкой интерьера должна стать новая информационно развлекательная система Pleos Connect на базе Android, которая будет работать в паре с голосовым помощником с искусственным интеллектом Gleo.

Что касается моторной гаммы, то корейская модификация оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем на 147 лошадиных сил и 1,6-литровым гибридом мощностью 155 "лошадок". Эксперты прогнозируют, что эти агрегаты перекатываются и на глобальную версию, однако официальные показатели расхода топлива для рынка США пока не опубликованы.

Планы на спортивные версии

Для фанатов драйва есть отдельная хорошая новость, ведь Hyundai планирует расширить свою спортивную линейку N до семи моделей уже к 2030 году. Следующее поколение "горячей" Elantra N уже находится в стадии активной разработки, а тестовые прототипы неоднократно попадали в объективы фотошпионов.