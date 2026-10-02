Ідеальну ВАЗ-21099 продають на Львівщині за 4000 доларів

На Львівщині продають незвичайний ВАЗ-21099 2004 року випуску, який за 22 роки експлуатації, за словами власника, проїхав лише 13 тисяч км. Автомобіль зберігався у теплому гаражі, а його ціна становить $3999. Про це пише topgir.com.ua.

Оголошення про продаж з'явилося на AUTO.RIA. Автомобіль знаходиться у Шептицькому Львівської області. За нього просять 179 515 грн, при цьому продавець готовий до торгу.

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ВАЗ-21099 зберігся в оригінальному стані

Продавець стверджує, що автомобіль увесь час перебував в одного власника. Заявлений пробіг — 13 тисяч км, причому він наголошує на його оригінальності.

Кузов, за інформацією з оголошення, не має корозії. Машина двічі проходила антикорозійну обробку, а загальний стан власник характеризує як ідеальний.

Салон та зовнішність автомобіля, судячи з опублікованих фотографій, збереглися у доволі оригінальному вигляді.

Характеристики ВАЗ-21099

Автомобіль належить до сімейства «Спутник» та оснащений 1,5-літровим атмосферним бензиновим двигуном у парі з механічною коробкою передач.