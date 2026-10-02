Идеальную ВАЗ-21099 продают на Львовщине за 4000 долларов

Во Львовской области продают необычный ВАЗ-21099 2004 года выпуска, который за 22 года эксплуатации, по словам владельца, проехал всего 13 тысяч км. Автомобиль хранился в теплом гараже, а его цена составляет $3999. Об этом пишет topgir.com.ua.

Объявление о продаже появилось на AUTO.RIA. Автомобиль находится в Шептицком Львовской области. За него просят 179515 грн, при этом продавец готов к торгу.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

ВАЗ-21099 сохранился в оригинальном состоянии

Продавец утверждает, что автомобиль постоянно находился у одного владельца. Заявленный пробег – 13 тысяч км, причем он подчеркивает его оригинальность.

Кузов, по информации из объявления, не имеет коррозии. Машина дважды проходила антикоррозионную обработку, а общее состояние владелец характеризует как идеальное.

Салон и внешность автомобиля, судя по опубликованным фотографиям, сохранились в довольно оригинальном виде.

Характеристики ВАЗ-21099

Автомобиль принадлежит к семейству «Спутник» и оснащен 1,5-литровым. атмосферным бензиновым двигателем в паре с механической коробкой передач.